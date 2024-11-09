Армия РФ возобновила наступление на Курщине: колонны с десантом движутся на ВСУ - DeepState

Новую волну наступления враг начал возле трех населенных пунктов Курщины.

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Враг не изменил тактику ведения наступления / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с DeepState

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Оккупанты возобновили попытки наступления в Курской области

Враг перемещает свой десант целыми колоннами

В области продолжаются бои

Армия страны-агрессора России еще 7 октября возобновила наступательные действия в Курской области, что осложнило положение ВСУ. Не сбавил темпов враг и на следующий день, сообщают аналитики DeepState.

По их информации, активность оккупантов сохранилась возле трех населенных пунктов - Погребков, Зеленого Пути и Дарьино. Снизил применение своих сил противник только возле Суджи.

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"Враг движется колоннами с десантом. Бои продолжаются, ситуация уточняется", - сообщают аналитики.

В DeepState также уточнили, что тактика врага не изменилась, происходит десантирование пехоты на БМП. По такому принципу армия РФ еще неоднократно будет пытаться осуществить массированные штурмы, чтобы вернуть утраченные территории.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление РФ в Курской области - последние новости

Напомним, что в конце октября армия страны-агрессора России продвинулась в Курской области. Российские военные двигались вперед на главном украинском выступе.

Ранее Главред сообщал, что 810-я бригада морской пехоты РФ и войска КНДР атаковали позиции ВСУ в Курской области с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены, повреждены или брошены.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Накануне военный эксперт Валерий Рябых предупреждал, что любое привлечение северокорейских военнослужащих приводит к их потерям. Не стоит забывать, что только за три месяца Курской операции ВСУ Россия потеряла почти 21 тысячу военнослужащих.

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