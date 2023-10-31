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Россияне отступают: в ВСУ сообщили об успехах на левом берегу Херсонщины

Юрий Берендий
31 октября 2023, 11:21
Силы обороны юга продолжают свои операции на левом берегу Херсонщины. Там отметили, что о результатах боевых действий пока говорить рано.
ВСУ
В ВСУ сообщили об успехах на левом берегу Херсонщины / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Минобороны Украины

Силы обороны Украины достигают значительных успехов на левом берегу Херсонщины, однако пока еще не стоит делать больших заявлений по этому поводу. Об этом рассказала в эфире Радио Свобода начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные Силы Украины заставили российскую армию отступить со своих позиций на левом берегу.

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было такой кратковременной победой", - отметила Гуменюк.

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Гуменюк добавила, что в результате этого уменьшилось количество артиллерийских обстрелов правобережья, но, зато, российские силы стали чаще атаковать правый берег с использованием авиации.

"Использование к примеру тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом – это оправдание того, что артиллерия уже не везде может доставать. И враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушающую экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", – говорит Гуменюк.

Также, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга высказала свое мнение относительно смены командующего армии РФ на Херсонском направлении, информация о которой стала известна из российских государственных медиа накануне. Гуменюк указывает, что причиной этого изменения стала неудовлетворенность со стороны высшего руководства армии РФ.

"Высшее военно-политическое руководство недовольно тем командованием. И требует изменений. Уже не первый раз в нашей зоне ответственности такие мощные изменения, какие, – как это говорил генерал Суровикин? - к принятию сложных решений", - резюмирует Гуменюк.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Институт изучения войны указал на то, что Силы обороны Украины на левом берегу Днепра Херсонской области проводят более масштабные операции, чем это было раньше.

Также, как отмечал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, Силы обороны Украины создают предпосылки для создания нового плацдарма на левом берегу Днепра для дальнейшего наступления на юге.

Ранее также сообщалось о том, что украинские Силы обороны продолжают наступательные операции на разных направлениях. В частности, Вооруженным Силам Украины удалось совершить прорыв на левом берегу Херсонской области. Оккупанты сообщают, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепление в этот район.

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война в Украине ВСУ Херсонская область
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