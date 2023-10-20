Морпехи переправились через Днепр и завоевали плацдарм на Херсонщине - ISW

Две ДРГ украинской морской пехотной бригады переправились через Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки.

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В ISW рассказали об успехах ВСУ на левом берегу Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины проводят на левом берегу Днепра в Херсонской области более масштабные действия, чем тактические рейды, которые были раньше. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, известный российский военный блогер заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км к востоку от Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии Днепра).

Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окраинам села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

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Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Карта Института изучения войны / Фото: understandingwar.org

Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что россиянам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где, как они утверждают, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

ВСУ продвигаются на левом берегу Днепра

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны предположили, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра − в частности, к северу от Песчановки (в 14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), и в Пойму (в 11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

ISW отмечал, что россияне обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.

Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил сообщения о продвижении украинских сил на левый берег Днепра. В частности, в официальных сводках среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указано село Песчановка, которое расположено на левом берегу Днепра и до которого, по данным российских блогеров, дошли украинские морпехи.

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