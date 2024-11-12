Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой

Еще одного внука Железному Арни подарила его старшая дочь.

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Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт в третий раз стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Что известно про третьего внука Арнольда Шварценеггера:

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт, родители младенца, назвали его имя и пол

Семья сообщила, как сейчас себя чувствуют мама и ребенок

В начале июля 2024 года в СМИ появились слухи, что старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее муж, актер Крис Пратт, ждут третьего ребенка. Пара не стала делать публичных заявлений - в какой-то момент Кэтрин просто появилась в социальных сетях с уже заметно округлым животиком, и не акцентировала на этом внимание.

Зато про появление третьего ребенка в семье Шварценеггер-Пратт счастливые родители объявили торжественно. Новость они опубликовали в Instagram. В не же они сообщили имя и пол малыша.

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Так в паре Криса и Кэтрин родился первый сын, которого назвали Форд Фицджеральд Шварценеггер Пратт. "Мы очень рады сообщить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, а брат и сестры Форда в восторге от его появления. Мы так благословлены и благодарны. С любовью, Кэтрин и Крис", - гласит заявление.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер женаты с 2019 года, и вместе воспитывают двоих дочерей - Лайлу Марию (август 2020) и Элоиз Кристину (май 2022). От первого брака с актрисой Анной Фэррис (2009-2017) у актера есть сын Джек (август 2012).

Кэтрин Шварценеггер стала мамой / instagram.com/katherineschwarzenegger

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Кто такой Арнольд Шварценеггер? Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

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