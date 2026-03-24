Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

24 марта 2026, 10:26
Православный календарь на апрель / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в апреле
  • Даты больших праздников в апреле

Апрель 2026 года станет особенным месяцем для верующих: украинцев ждут Вербное воскресенье, Пасха и поминальные дни (Проводы). Когда отмечать главные православные праздники, какие даты важно не пропустить и как правильно провести эти дни — читайте в подробном календаре.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

видео дня

Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.

Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:

1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2.04 - прп. Тита, чудотворца.

3.04 - прп. Никиты, испов.

4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.

6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.

10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".

18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.

19.04 - Антипасха, ап. Фомы.

20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.

21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.

22.04 - прп. Феодора Секиота.

23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).

24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

25.04 - ап. и еванг. Марка.

26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.

27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.

28.04 - апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.

29.04 - девяти мчч. Кизицких.

30.04 - ап. Иакова.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять