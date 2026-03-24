Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

Православный календарь на апрель / Коллаж Главред

Апрель 2026 года станет особенным месяцем для верующих: украинцев ждут Вербное воскресенье, Пасха и поминальные дни (Проводы). Когда отмечать главные православные праздники, какие даты важно не пропустить и как правильно провести эти дни — читайте в подробном календаре.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в апреле 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.

Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:

1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2.04 - прп. Тита, чудотворца.

3.04 - прп. Никиты, испов.

4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.

6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.

10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".

18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.

19.04 - Антипасха, ап. Фомы.

20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.

21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.

22.04 - прп. Феодора Секиота.

23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).

24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

25.04 - ап. и еванг. Марка.

26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.

27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.

28.04 - апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.

29.04 - девяти мчч. Кизицких.

30.04 - ап. Иакова.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

