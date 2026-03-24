Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

Апрель 2026 года станет особенным месяцем для верующих: украинцев ждут Вербное воскресенье, Пасха и поминальные дни (Проводы). Когда отмечать главные православные праздники, какие даты важно не пропустить и как правильно провести эти дни — читайте в подробном календаре.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в апреле 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.
Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:
1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
2.04 - прп. Тита, чудотворца.
3.04 - прп. Никиты, испов.
4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.
6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.
9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.
10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.
13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.
16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".
18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.
19.04 - Антипасха, ап. Фомы.
20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.
21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.
22.04 - прп. Феодора Секиота.
23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).
24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.
25.04 - ап. и еванг. Марка.
26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.
27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.
28.04 - апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.
29.04 - девяти мчч. Кизицких.
30.04 - ап. Иакова.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
