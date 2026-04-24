Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильник

Главред собрал лучшие советы из TikTok и проверенные временем методы, которые помогут избавиться от неприятного запаха раз и навсегда.

Как отмыть холодильник до блеска и избавиться от неприятного запаха

Вы узнаете:

Каковы причины появления неприятного запаха внутри холодильника

Как правильно мыть холодильник

Что делать, если запах остается даже после тщательной мойки

Холодильник — это один из тех бытовых помощников, который работает каждый день без выходных. Но даже при регулярном уходе иногда внутри появляется неприятный запах. Важно не игнорировать проблему, а быстро ее решить, чтобы еда оставалась свежей, а пользование холодильником — комфортным.

Неприятный запах может возникать из-за испорченных продуктов, пролитых жидкостей или просто из-за накопления различных ароматов. Главред узнал, как быстро от него избавиться.

Как избавиться от запаха в холодильнике

Прежде всего нужно найти источник запаха. Часто это забытый продукт в дальнем углу или открытый контейнер. Все полки стоит полностью разобрать и осмотреть содержимое.

После этого холодильник нужно выключить и тщательно вымыть теплой водой с добавлением соды или мягкого моющего средства, рассказали в TikTok-канале Empruv Cleaning. Особое внимание следует уделить уплотнителям дверей, ведь именно там часто скапливаются остатки еды и влага.

На помощь также могут прийти обычные кухонные ингредиенты, действующие как природные абсорбенты:

Активированный уголь: несколько измельченных таблеток в небольшой емкости впитают в себя даже самые сильные запахи. Кофейные зерна: высыпьте горсть свежемолотого кофе в блюдце, и холодильник наполнится благородным ароматом, заменив неприятные запахи. Лимон: долька лимона на полке — классика, которая всегда работает. Черный хлеб: положите кусочек на тарелку, он прекрасно впитывает влагу и посторонние запахи.

Если вы заметили, что в холодильнике повышенная влажность, поставьте туда открытую емкость с рисом или мешочек с силикагелем. Они "вытянут" лишнюю влагу, которая часто является проводником запахов.

Что делать, если после уборки запах все еще остается

Если после уборки запах все еще остается, стоит дать технике "подышать". Холодильник можно оставить открытым на несколько часов. Дополнительно помогает проветривание кухни. Также эффективно работают натуральные абсорбенты запахов — сода, активированный уголь или кусочек лимона, оставленные внутри на ночь.

Для стойких запахов может потребоваться повторная очистка. В сложных случаях помогает раствор уксуса, которым протирают внутренние поверхности. Он нейтрализует резкие запахи и дезинфицирует поверхность. После этого холодильник обязательно нужно хорошо проветрить, чтобы запах уксуса полностью исчез.

Как избежать неприятного запаха в холодильнике

Чтобы избежать появления запахов в будущем, стоит придерживаться простых привычек. Хранить продукты в герметичных контейнерах, регулярно проверять сроки годности и раз в неделю быстро протирать полки. Хорошо работает также небольшая открытая емкость с содой или кофейными зернами — они поглощают лишние запахи и поддерживают свежесть внутри.

Также можно использовать бумажные полотенца. Их можно положить в отсек для овощей. Они впитывают лишнюю влагу, и овощи дольше остаются свежими.

Об источнике: Empruv Cleaning Empruv Cleaning — это тематический TikTok-канал, посвященный уборке, уходу за домом и бытовым лайфхакам. Контент ориентирован на практические советы, которые помогают быстро и эффективно поддерживать чистоту в жилом пространстве без сложных средств и лишних затрат. Основной формат публикаций — короткие видео с демонстрацией процессов уборки, восстановления бытовых вещей и устранения распространенных проблем в доме (в частности, пятен, запахов, загрязнений на кухне и в ванной комнате). Канал делает акцент на простых решениях, которые можно повторить в домашних условиях.

