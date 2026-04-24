Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильник

Руслана Заклинская
24 апреля 2026, 15:18
Главред собрал лучшие советы из TikTok и проверенные временем методы, которые помогут избавиться от неприятного запаха раз и навсегда.
Как отмыть холодильник до блеска и избавиться от неприятного запаха / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Каковы причины появления неприятного запаха внутри холодильника
  • Как правильно мыть холодильник
  • Что делать, если запах остается даже после тщательной мойки

Холодильник — это один из тех бытовых помощников, который работает каждый день без выходных. Но даже при регулярном уходе иногда внутри появляется неприятный запах. Важно не игнорировать проблему, а быстро ее решить, чтобы еда оставалась свежей, а пользование холодильником — комфортным.

Неприятный запах может возникать из-за испорченных продуктов, пролитых жидкостей или просто из-за накопления различных ароматов. Главред узнал, как быстро от него избавиться.

Как избавиться от запаха в холодильнике

Прежде всего нужно найти источник запаха. Часто это забытый продукт в дальнем углу или открытый контейнер. Все полки стоит полностью разобрать и осмотреть содержимое.

После этого холодильник нужно выключить и тщательно вымыть теплой водой с добавлением соды или мягкого моющего средства, рассказали в TikTok-канале Empruv Cleaning. Особое внимание следует уделить уплотнителям дверей, ведь именно там часто скапливаются остатки еды и влага.

Смотрите видео о том, как правильно избавиться от запаха в холодильнике с помощью соды и моющего средства:

@empruv_sa Узнайте, как устранить эти стойкие запахи в холодильнике с помощью этого быстрого и простого метода очистки. Поприветствуйте более свежую кухню! #FridgeCleaning#OdorFree#HomeHacks#CleaningTips#FreshHome#DIYCleaning♬ original sound - Empruv Cleaning

На помощь также могут прийти обычные кухонные ингредиенты, действующие как природные абсорбенты:

  1. Активированный уголь: несколько измельченных таблеток в небольшой емкости впитают в себя даже самые сильные запахи.
  2. Кофейные зерна: высыпьте горсть свежемолотого кофе в блюдце, и холодильник наполнится благородным ароматом, заменив неприятные запахи.
  3. Лимон: долька лимона на полке — классика, которая всегда работает.
  4. Черный хлеб: положите кусочек на тарелку, он прекрасно впитывает влагу и посторонние запахи.

Если вы заметили, что в холодильнике повышенная влажность, поставьте туда открытую емкость с рисом или мешочек с силикагелем. Они "вытянут" лишнюю влагу, которая часто является проводником запахов.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Что делать, если после уборки запах все еще остается

Если после уборки запах все еще остается, стоит дать технике "подышать". Холодильник можно оставить открытым на несколько часов. Дополнительно помогает проветривание кухни. Также эффективно работают натуральные абсорбенты запахов — сода, активированный уголь или кусочек лимона, оставленные внутри на ночь.

Смотрите видео о том, как убрать запах с помощью лимона:

@whatlaureneats__ Сохраните свежий запах в холодильнике с помощью этого удобного лайфхака? Возьмите лимон, разрежьте его пополам и положите половинки в разные секции холодильника. Лимон поглощает любые запахи ?? выбрасывайте и заменяйте каждую неделю! #fridgeorganization#fridgerestock#messyfridge#cleanmyfridgewithme#hack#lifehack#messytiktok#cleantok#cleantiktok#cleantip♬ Kulture Klub (Sped up Version) - Lucy Tun

Для стойких запахов может потребоваться повторная очистка. В сложных случаях помогает раствор уксуса, которым протирают внутренние поверхности. Он нейтрализует резкие запахи и дезинфицирует поверхность. После этого холодильник обязательно нужно хорошо проветрить, чтобы запах уксуса полностью исчез.

Как избежать неприятного запаха в холодильнике

Чтобы избежать появления запахов в будущем, стоит придерживаться простых привычек. Хранить продукты в герметичных контейнерах, регулярно проверять сроки годности и раз в неделю быстро протирать полки. Хорошо работает также небольшая открытая емкость с содой или кофейными зернами — они поглощают лишние запахи и поддерживают свежесть внутри.

Также можно использовать бумажные полотенца. Их можно положить в отсек для овощей. Они впитывают лишнюю влагу, и овощи дольше остаются свежими.

Об источнике: Empruv Cleaning

Empruv Cleaning — это тематический TikTok-канал, посвященный уборке, уходу за домом и бытовым лайфхакам. Контент ориентирован на практические советы, которые помогают быстро и эффективно поддерживать чистоту в жилом пространстве без сложных средств и лишних затрат.

Основной формат публикаций — короткие видео с демонстрацией процессов уборки, восстановления бытовых вещей и устранения распространенных проблем в доме (в частности, пятен, запахов, загрязнений на кухне и в ванной комнате). Канал делает акцент на простых решениях, которые можно повторить в домашних условиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня холодильник лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять