"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

По словам артиста, в начале работы он вовсе не верил в успех картины и даже называл её "худшим фильмом всех времен".

Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

Часть съемочной группы не видела у проекта большого будущего

Перелом произошел во время съемок сцены в итальянском ресторане

Голливудский актер Аль Пачино накануне своего 86-летия поделился неожиданными воспоминаниями о съемках культового фильма "Крестный отец", который сегодня считается классикой мирового кино. Об этом пишет Mirror.

По словам артиста, в начале работы он вовсе не верил в успех картины и даже называл её "худшим фильмом всех времен".

Он признался, что сомнения были не только у него: часть съемочной группы также не видела у проекта большого будущего. Более того, обсуждалась возможность замены Аль Пачино на другого актера в роли Майкла Корлеоне.

Перелом произошел во время съемок сцены в итальянском ресторане. Именно она изменила отношение актера к фильму и помогла ему увидеть потенциал истории.

В итоге, несмотря на скепсис на старте, картина получила мировое признание, стала одной из самых влиятельных в истории кино и была удостоена престижных наград, включая премии "Оскар".

Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Аль Пачино Аль Пачино (Альфредо Джеймс Пачино) - легендарный американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родившийся 25 апреля 1940 года. Аль Пачино начал сниматься в конце 1960-х, получив широкую известность в 1970-х годах. Аль Пачино - один из самых знаковых актёров мирового кинематографа, наиболее известный по ролям в фильмах "Крёстный отец", "Лицо со шрамом" и "Запах женщины", за который получил "Оскар". Лауреат премий "Оскар", BAFTA, нескольких "Золотых глобусов", а также театральной премии "Тони" и телевизионной "Эмми". Аль Пачино считается одним из величайших актёров в истории кино, чье имя стало синонимом совершенного актерского мастерства.

