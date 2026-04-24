"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

Виталий Кирсанов
24 апреля 2026, 15:15
По словам артиста, в начале работы он вовсе не верил в успех картины и даже называл её "худшим фильмом всех времен".
Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом
Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Часть съемочной группы не видела у проекта большого будущего
  • Перелом произошел во время съемок сцены в итальянском ресторане

Голливудский актер Аль Пачино накануне своего 86-летия поделился неожиданными воспоминаниями о съемках культового фильма "Крестный отец", который сегодня считается классикой мирового кино. Об этом пишет Mirror.

По словам артиста, в начале работы он вовсе не верил в успех картины и даже называл её "худшим фильмом всех времен".

Он признался, что сомнения были не только у него: часть съемочной группы также не видела у проекта большого будущего. Более того, обсуждалась возможность замены Аль Пачино на другого актера в роли Майкла Корлеоне.

Перелом произошел во время съемок сцены в итальянском ресторане. Именно она изменила отношение актера к фильму и помогла ему увидеть потенциал истории.

В итоге, несмотря на скепсис на старте, картина получила мировое признание, стала одной из самых влиятельных в истории кино и была удостоена престижных наград, включая премии "Оскар".

О персоне: Аль Пачино

Аль Пачино (Альфредо Джеймс Пачино) - легендарный американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родившийся 25 апреля 1940 года.

Аль Пачино начал сниматься в конце 1960-х, получив широкую известность в 1970-х годах.

Аль Пачино - один из самых знаковых актёров мирового кинематографа, наиболее известный по ролям в фильмах "Крёстный отец", "Лицо со шрамом" и "Запах женщины", за который получил "Оскар".

Лауреат премий "Оскар", BAFTA, нескольких "Золотых глобусов", а также театральной премии "Тони" и телевизионной "Эмми".

Аль Пачино считается одним из величайших актёров в истории кино, чье имя стало синонимом совершенного актерского мастерства.

