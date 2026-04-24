Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

В православной традиции 25 апреля обращаются с молитвами к святому апостолу и евангелисту Марку. Его просят о гармонии в семье.

Какой 25 апреля праздник

В субботу, 25 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 апреля

Святой Марк происходил из еврейской семьи, жившей в Иерусалиме. В книге Деяний апостолов упоминается его мать Мария - именно в её доме собирались первые христиане, и он стал одним из центров зарождающейся общины.

Предполагается, что Марк был родственником апостола Варнавы и вместе с ним участвовал в миссионерских путешествиях. Также он сопровождал апостола Павла, однако со временем покинул их, что вызвало разногласия. Позже Марк вернулся к служению и стал одним из ближайших учеников апостола Петра.

Считается, что именно проповеди Петра легли в основу Евангелия от Марка. В христианской традиции подчёркивается, что это Евангелие передаёт живые свидетельства и воспоминания апостола.

Евангелие от Марка - самое краткое среди четырёх канонических текстов, но при этом отличается насыщенным и динамичным повествованием. В нём особое внимание уделяется деяниям Иисуса Христа, Его чудесам и служению людям, а также раскрывается образ Христа как Сына Божьего, принявшего страдания ради спасения человечества.

Согласно преданию, Марк проповедовал в Египте и основал христианскую общину в Александрии, где стал первым епископом. Его деятельность способствовала распространению христианства в этом важном культурном центре античного мира.

Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии: по преданию, он был схвачен язычниками и казнён за проповедь веры.

Позже его мощи были перенесены в Венецию, где они хранятся в знаменитой базилике Святого Марка - одном из наиболее известных храмов Европы.

Приметы 25 апреля

Утром туман - дождя не будет, день будет ясным.

День Марка теплый и солнечный - ждали щедрого лета и урожая.

Ласточки начали активно строить гнезда - к потеплению.

Что нельзя делать 25 апреля

В этот день особенно строго опасались сплетен и пустых разговоров. Считалось, что любое сказанное нехорошее слово может обернуться против самого человека и "взломать" жизненное течение, принеся путаницу и невзгоды.

Что можно делать 25 апреля

В православной традиции в этот день обращаются с молитвами к святому апостолу и евангелисту Марку. Его просят о гармонии в семье, крепком и счастливом браке, хорошем урожае и плодородии земли. Также в народе верили, что именно святой Марк "руководит" весенними дождями: он якобы держит ключи от неба, может открыть или запереть тучи. Поэтому в этот день особенно молились о дожде как о животворной силе для полей и будущего урожая.

