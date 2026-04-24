Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поесть

Константин Пономарев
24 апреля 2026, 12:17
Хозяйка делилась молоком с котенком, но со временем это стало проблемой. Питомец вырос и начал требовать угощение каждый день.
Женщина хотела съесть хлопья с молоком, но ей помешал кот
Женщина хотела съесть хлопья с молоком, но ей помешал кот / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@sofiaochmiriam

Вы узнаете:

  • Почему хозяева пожалели о своей доброте к котенку
  • Почему безобидная привычка превратила кота в "вымогателя"
  • Можно ли кошкам молоко и к чему приводит эта привычка

Обычный завтрак обернулся неожиданной сценой. Женщина хотела съесть хлопья с молоком, но ее попытался опередить кот, уверенный, что это его порция. Видео с настойчивым питомцем быстро стало вирусным и собрало тысячи просмотров.

На кадрах видно, как кот устраивается напротив миски и буквально требует свою долю. Домашнее животное тянется лапами, машет ими в воздухе и не сводит взгляда с молока и хозяйки. Как оказалось, подобная привычка появилась давно. В детстве питомцу разрешали допивать остатки молока, и теперь он воспринимает это как правило. Видео показала хозяйка питомца в TikTok.

Пользователи узнали себя

История вызвала бурную реакцию в сети. Многие признались, что сталкивались с похожим поведением. Стоит им один раз уступить и питомец начинает считать человеческую еду своей.

/ Фото: tiktok.com/@sofiaochmiriam

В комментариях под роликом развернулась настоящая перекличка владельцев кошек:

  • "Однажды я дал кошке попробовать мороженое и теперь каждый раз приходится делиться";
  • "У меня было то же самое. Сначала молоко, потом сливки, а теперь она проверяет каждую мою тарелку";
  • "Моя кошка игнорирует все, кроме сыра. Стоит открыть холодильник и она уже рядом".

Некоторые шутили, что кот из видео "ведет себя как настоящий хозяин дома", а другие называли его "маленьким вымогателем с лапками".

Почему кошки так любят молоко

Несмотря на популярный миф, молоко далеко не лучший продукт для кошек. Специалисты отмечают, что большинство взрослых животных плохо переваривают лактозу. После отлучения от матери у кошек снижается выработка фермента, необходимого для ее расщепления.

В результате употребление молока может вызывать проблемы с пищеварением: вздутие, боль, тошноту и диарею. В тяжелых случаях это приводит к обезвоживанию и другим осложнениям.

Сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

Также сообщалось о том, что женщина обнаружила, что кто-то "стрижет" ей волосы во сне. Однако разгадка оказалась не мистической, а связанной с необычным поведением питомца.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

