Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поесть

Хозяйка делилась молоком с котенком, но со временем это стало проблемой. Питомец вырос и начал требовать угощение каждый день.

Женщина хотела съесть хлопья с молоком, но ей помешал кот / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@sofiaochmiriam

Обычный завтрак обернулся неожиданной сценой. Женщина хотела съесть хлопья с молоком, но ее попытался опередить кот, уверенный, что это его порция. Видео с настойчивым питомцем быстро стало вирусным и собрало тысячи просмотров.

На кадрах видно, как кот устраивается напротив миски и буквально требует свою долю. Домашнее животное тянется лапами, машет ими в воздухе и не сводит взгляда с молока и хозяйки. Как оказалось, подобная привычка появилась давно. В детстве питомцу разрешали допивать остатки молока, и теперь он воспринимает это как правило. Видео показала хозяйка питомца в TikTok.

Пользователи узнали себя

История вызвала бурную реакцию в сети. Многие признались, что сталкивались с похожим поведением. Стоит им один раз уступить и питомец начинает считать человеческую еду своей.

В детстве питомцу разрешали допивать остатки молока с миски / Фото: tiktok.com/@sofiaochmiriam

В комментариях под роликом развернулась настоящая перекличка владельцев кошек:

"Однажды я дал кошке попробовать мороженое и теперь каждый раз приходится делиться";

"У меня было то же самое. Сначала молоко, потом сливки, а теперь она проверяет каждую мою тарелку";

"Моя кошка игнорирует все, кроме сыра. Стоит открыть холодильник и она уже рядом".

Некоторые шутили, что кот из видео "ведет себя как настоящий хозяин дома", а другие называли его "маленьким вымогателем с лапками".

Почему кошки так любят молоко

Несмотря на популярный миф, молоко далеко не лучший продукт для кошек. Специалисты отмечают, что большинство взрослых животных плохо переваривают лактозу. После отлучения от матери у кошек снижается выработка фермента, необходимого для ее расщепления.

В результате употребление молока может вызывать проблемы с пищеварением: вздутие, боль, тошноту и диарею. В тяжелых случаях это приводит к обезвоживанию и другим осложнениям.

Ранее Главред писал о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

Также сообщалось о том, что женщина обнаружила, что кто-то "стрижет" ей волосы во сне. Однако разгадка оказалась не мистической, а связанной с необычным поведением питомца.

Вам может быть интересно:

