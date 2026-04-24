Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

Кристина Трохимчук
24 апреля 2026, 11:05
Марина Боржемская заинтриговала переменами в личной жизни.
Марина Боржемская - помолвка
Марина Боржемская - помолвка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Борожемская

  • Марина Боржемская появилась с обручальным кольцом
  • Что она рассказала об избраннике

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская заинтриговала поклонников, появившись на интервью у Мирославы Мандзюк с кольцом на безымянном пальце.

Когда ведущая обратила внимание на украшение, Боржемская не стала раскрывать все тайны своей личной жизни. Однако она дала понять, что кольцо подарил ее избранник, обозначив серьезность своих намерений.

Марина Боржемская - кольцо
Марина Боржемская - кольцо / скрин из видео

"Это подарок от близкого сердцу человека. Этот подарок связан с намерениями человека быть ближе ко мне, скажем так. Чтобы я больше осознавала его намерения по отношению ко мне", — призналась Марина.

Также фитнес-тренер поделилась своими планами на будущее. Она призналась, что в них не входит громкая свадьба с пышным белым платьем. Марина ждет романтического предложения и церемонии на берегу океана без гостей. Ведущая подчеркнула, что не торопит своего избранника и хочет, чтобы важный шаг был сделан по его инициативе.

Марина Боржемская показала мужчину и поразмышляла о любви
Марина Боржемская показала избранника / фото: instagram.com, Марина Борожемская

"Я уверена, что то, что должно произойти в будущем, обязательно произойдет. И это произойдет так, как мы будем чувствовать вдвоем. То, что мне сейчас хорошо, это прекрасно. Я не хочу ускорять события и чтобы это было: "А давай поженимся, оформим". Если он захочет это сделать, это должно быть не по принуждению", — высказалась Боржемская.

Марина Боржемская — личная жизнь

Марина Боржемская сознательно оберегает личность своего нового партнера от публичности, не афишируя его имя и не показывая лицо в соцсетях. Фитнес-тренер описывает своего избранника как человека, с которым ей максимально тепло и уютно, подчеркивая, что этот союз основан на глубоком внутреннем комфорте. Несмотря на стремление держать личную жизнь подальше от посторонних глаз, звезда "Зважених та щасливих" уже сделала важный шаг, познакомив мужчину со своими детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией.

Марина Боржемская
Марина Боржемская / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский телеведущий Слава Соломка в интервью Славе Демину признался, что уже 10 лет борется с серьезным недугом. Артист сообщил, что у него диагностировано новообразование в головном мозге.

Также путинист Филипп Киркоров убежден, что армия РФ полностью обеспечена государством, а любые сборы средств являются "разводом на деньги". Именно из этих соображений он попросил предательницу Украины Анну Асти не участвовать в сборах на нужды военных.

О персоне: Марина Боржемская

Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:52Мир
РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:20Фронт
Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Последние новости

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поесть

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

Реклама
11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

Реклама
06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

Реклама
21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

