Жена пилота советует туристам отказаться от этого предмета одежды в самолете

Перед поездкой большинство людей тщательно продумывают, что взять с собой, но не все задумываются, что надеть в самолет. Между тем эксперты предупреждают: неправильная одежда может испортить перелет.

Какую одежду не стоит надевать в самолет

Блогер и супруга пилота Лори, известная как Travel Tips by Laurie, поделилась неожиданным советом для путешественников.

По ее словам, в самолете лучше отказаться от одежды из жесткого денима — обычных джинсов.

Почему джинсы — плохой выбор для перелета

На первый взгляд джинсы кажутся удобной и практичной одеждой. Однако в условиях перелета они могут создать сразу несколько проблем.

Во время полета давление в салоне меняется, и тело может немного отекать.

Из-за этого плотные джинсы начинают сдавливать тело, вызывая дискомфорт и ограничивая движения.

Кроме того, такая одежда:

ухудшает кровообращение

может повысить риск тромбоза при длительных перелетах

вызывает неприятные ощущения при длительном сидении

Эксперты также отмечают, что жесткие ткани хуже "дышат" и усиливают чувство усталости.

Есть и другие причины отказаться от джинсов

Помимо дискомфорта, джинсовая одежда может создавать неудобства в аэропорту.

Плотные ремни и тяжелая ткань часто замедляют прохождение контроля безопасности.

А в тесном кресле самолета такие вещи только усиливают усталость.

Какие вещи лучше не надевать в самолет

Лори советует избегать не только джинсов.

По ее словам, неудачным выбором также являются:

белая одежда (легко пачкается в дороге)

сложные комбинезоны (неудобны в туалете самолета)

жесткая кожаная одежда

Все эти вещи могут добавить лишнего стресса во время путешествия.

Что надеть в самолет вместо джинсов

Лучший выбор — свободная и мягкая одежда.

Подойдут спортивные штаны, джоггеры или вещи из эластичных тканей, которые не сковывают движения.

Такая одежда обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на организм во время перелета.

