Жена пилота советует туристам отказаться от этого предмета одежды в самолете

Перед поездкой большинство людей тщательно продумывают, что взять с собой, но не все задумываются, что надеть в самолет. Между тем эксперты предупреждают: неправильная одежда может испортить перелет.
Какую одежду не стоит надевать в самолет
Блогер и супруга пилота Лори, известная как Travel Tips by Laurie, поделилась неожиданным советом для путешественников.
По ее словам, в самолете лучше отказаться от одежды из жесткого денима — обычных джинсов.
Почему джинсы — плохой выбор для перелета
На первый взгляд джинсы кажутся удобной и практичной одеждой. Однако в условиях перелета они могут создать сразу несколько проблем.
Во время полета давление в салоне меняется, и тело может немного отекать.
Из-за этого плотные джинсы начинают сдавливать тело, вызывая дискомфорт и ограничивая движения.
Кроме того, такая одежда:
ухудшает кровообращение
может повысить риск тромбоза при длительных перелетах
вызывает неприятные ощущения при длительном сидении
Эксперты также отмечают, что жесткие ткани хуже "дышат" и усиливают чувство усталости.
Есть и другие причины отказаться от джинсов
Помимо дискомфорта, джинсовая одежда может создавать неудобства в аэропорту.
Плотные ремни и тяжелая ткань часто замедляют прохождение контроля безопасности.
А в тесном кресле самолета такие вещи только усиливают усталость.
Какие вещи лучше не надевать в самолет
Лори советует избегать не только джинсов.
По ее словам, неудачным выбором также являются:
белая одежда (легко пачкается в дороге)
сложные комбинезоны (неудобны в туалете самолета)
жесткая кожаная одежда
Все эти вещи могут добавить лишнего стресса во время путешествия.
Что надеть в самолет вместо джинсов
Лучший выбор — свободная и мягкая одежда.
Подойдут спортивные штаны, джоггеры или вещи из эластичных тканей, которые не сковывают движения.
Такая одежда обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на организм во время перелета.
