В Харькове заснежило: синоптики сказали, какие области накроет мокрый снег

Харьков засыпало снегом в ночь на четверг, 14 ноября. Местные жители делятся в соцсетях большим количеством фотографий и видео, а коммунальщики уже начали работать над ликвидацией последствий снегопада.
Как отмечается в местном издании "Инфосити", коммунальщики утром начали убирать снег.
"Работники КП "Харьковблагоустройство" активно расчищают от снега внутриквартальные дороги, тротуары и придомовые территории. Работает более 1,6 тыс. работников и спецтехника. Работники СКП "Харьковзеленстрой" работают вдоль "красных" линий, в скверах и парках. Чтобы ускорить уборку, предприятие также привлекло спецтехнику", - отмечают в издании.
Накануне синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды и первом снеге. Водителям советовали быть осторожными на дорогах из-за налипания мокрого снега.
Смотрите видео снегопада в Харькове:
Погода в Украине 14 ноября
В "Укргидрометцентре" отмечали, что 14 ноября в южной части Украины будет небольшой дождь, а ночью и утром туман. Температура воздуха на юге будет держаться на уровне ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.
"На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков; температура ночью от +3 градусов до -2 градусов, днем 0...+5 градусов", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".
Также синоптики предупреждали, что в Карпатах ночью будет небольшой снег, днем без осадков; температура ночью -1...-6 градусов, днем около 0 градусов.
В западных областях на дорогах местами будет гололедица. Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, в каких регионах выпал первый снег и наступила настоящая зимняя сказка. В нескольких регионах страны уже заметны первые признаки зимы - выпал первый снег.
Также ранее сообщалось, что влупит -6 и будет сильный снег - синоптики ошеломили прогнозом погоды. Во многих областях Украины будут снегопады. Такие осадки ожидаются даже в столице.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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