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За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

Мария Николишин
4 декабря 2024, 15:10
162
Чем крепче напиток, тем больше организму требуется времени для его выведения.
За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют
Сколько выходит алкоголь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько времени нужно, чтобы алкоголь вышел из организма
  • Что может ускорить этот процесс

Многие люди употребляют спиртные напитки во время празднования или дружеских посиделок. Однако, всегда нужно знать меру и не перебрать лишнего в процессе празднования. Ведь, как известно, безопасных доз спиртного не бывает.

Главред решил разобраться, через сколько времени алкоголь полностью выходит из организма.

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Сколько нужно времени, чтобы вышел весь алкоголь

Как сообщают эксперты, одним из ключевых факторов является количество и степень крепости выпитого алкоголя. Чем крепче напиток, тем больше организму требуется времени для его выведения.

Масса тела также имеет значение. Люди с большим весом пьянеют медленнее, а выведение спирта из организма у них происходит быстрее. С возрастом метаболизм замедляется, что может увеличивать время выведения алкоголя.

Кроме того, спирт у мужчин выходит из организма быстрее, чем у женщин. Употребление пищи до или во время употребления алкоголя также может замедлить его всасывание и, соответственно, продлить время выведения.

Сколько держится алкоголь

  • Вино. 100 мл напитка выветрится из организма примерно через 1,5 часа. Если доза повышена до 500 мл, для полного выведения нужно ждать 7,5-8 часов. В среднем одна бутылка вина выводится за 10-12 часов.
  • Пиво. При употреблении 500 мл пива его концентрация снизится до 0 через 2-3 часа. 1 л выйдет полностью через 4-5 часов, а 1,5 л - через 7.
  • Водка. Алкоголь из 100 мл напитка выйдет из организма примерно через 4 часа. На выведение 500 мл водки понадобится не менее суток.
  • Виски. Среди крепких напитков дольше всего выветривается виски. 500 мл напитка выходит из организма через 31 час.

Что хорошо выводит алкоголь из крови

Существуют способы, которые помогают организму быстрее избавиться от алкоголя. Они не удаляют спирт полностью, но могут ускорить процесс его выведения:

  • Качественный сон. Процесс детоксикации пройдет эффективнее с хорошим отдыхом, который поможет организму восстановиться и набраться сил.
  • Большое количество воды. Употребление большого количества жидкости ускоряет процесс выведения алкоголя через мочу. Вода разбавляет кровь и снижает концентрацию этанола.
  • Витамины и минералы. Пища с большим количеством витаминов и минералов пополняет запас питательных веществ в организме и ускоряет процесс детоксикации. Особенно следует обратить внимание на витамины С и В.
  • Спорт. Физические упражнения помогают ускорить метаболизм и улучшить кровообращение, что способствует более быстрому выведению алкоголя.
  • Сорбенты. Активированный уголь и его аналоги замедляют всасывание спирта в кровь, поэтому принимать его рекомендуется до или во время застолья, чтобы облегчить похмелье.

Важно помнить, что спиртные напитки влияют на человека негативно, независимо от того, сколько промилле этанола обнаруживается в крови.

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют
Алкоголь / Инфографика: Главред

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Что такое водка?

Водка - крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом, сообщает портал "Википедия".

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