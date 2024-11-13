Какое существо на Земле не пьянеет от алкоголя: ученые раскрыли настоящий феномен

Определенный вид насекомых естественным образом потребляет этанол, который заставляет нас пьянеть - но в их случае он составляет часть рациона.

https://glavred.info/life/kakoe-sushchestvo-na-zemle-ne-pyaneet-ot-alkogolya-uchenye-raskryli-nastoyashchiy-fenomen-10614011.html Ссылка скопирована

Почему шершни не пьянеют / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие исследования ученые провели над насекомыми

Почему шершни толерантны к алкоголю

Как и когда шершни потребляют этанол

Мировые ученые уже не одно столетие исследуют алкоголь и его влияние на организм человека. Когда-то ученые пытались выяснить, почему с годами похмелье становится тяжелее, но недавно они обнаружили существо, которое совершенно не пьянеет от крепких напитков. Главред узнал, тайну этого необычного создания.

Портал Science Alert пишет, что единственное создание на Земле, которое не поддается алкоголю, - это восточный шершень (Vespa orientalis).

видео дня

Как известно, осы естественным образом потребляют этанол, который заставляет нас пьянеть - но в их случае он составляет часть рациона, включающего нектар и фрукты.

В новом исследовании команда из университета в Израиле акцентировала внимание на изучении восточных шершней, чтобы понять, как этанол влияет на создания.

Во время эксперимента после кормления насекомых раствором сахарозы с концентрацией этанола до 80% исследователи не наблюдали никаких неблагоприятных последствий для продолжительности жизни или поведения шершней. Как оказалось у насекомых довольно быстрый метаболизм, поэтому алкоголь в организме шершней расщеплялся до того, как жидкость успевала проявить какие-либо признаки опьянения.

Авторы исследования считают, что такое поведение может быть связано с тем, что у восточных шершней есть несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, вырабатывающего фермент, который расщепляет алкоголь.

Исследователи также выяснили, что этот вид насекомых имеют уникальную эволюционную связь с дрожжами. Как известно, шершни переносят пивные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в своей пищеварительной системе, прежде чем передать их фруктам.

Ученые предполагают, что именно пивные дрожжи, видимо, могли предоставить шершням дополнительный эволюционный стимул для развития "толерантности" к этому веществу.

Читайте также:

Что известно о Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред