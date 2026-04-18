Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

Инна Ковенько
18 апреля 2026, 15:36
Рассказываем, почему именно в СССР он стал таким популярным, а в других странах остался малоизвестным.
Почему в СССР гематоген был так популярен — кто придумал гематоген / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Кто придумал гематоген
  • Почему в СССР гематоген был таким популярным
  • Из чего делают гематоген

В советских аптеках был продукт, который одновременно считался лекарством и лакомством. Его покупали дети, беременные женщины, солдаты и раненые, а стоил он копейки. Гематоген стал настоящим феноменом советской эпохи, хотя за пределами Союза такой популярности не приобрел.

Главред рассказывает, почему этот батончик стал массовым "хитом" в СССР.

видео дня

Кто придумал гематоген

Гематоген возник не в Советском Союзе, а в Швейцарии в конце XIX века. Его создал врач Гоммель как средство против анемии. Смесь бычьей крови и яичного желтка была призвана восполнить запасы железа в организме. Название происходило от греческих слов, означающих "кровь" и "рождение", пишет Oboz.ua.

Как гематоген появился в СССР

В Советском Союзе гематоген сначала существовал в виде жидкой микстуры. В Большой советской энциклопедии 1929 года его описывали как раствор гемоглобина с глицерином и вином. После войны продукт приобрел другую форму — плиток и батончиков, которые было удобнее производить и распространять.

Почему гематоген был таким популярным

К основному веществу — альбумину — добавляли сгущенное молоко, сахар, глюкозный сироп и ванилин. Это делало продукт слаще и более похожим на десерт, хотя он оставался аптечным товаром. Именно эта двойственность между лекарством и лакомством обеспечила ему особый статус.

Гематоген рекомендовали детям, беременным, кормящим матерям и раненым солдатам. В определенное время он входил даже в армейский рацион. Купить его можно было почти в каждой аптеке, и цена была доступной для всех.

Почему дети его так любили

В советское время качественные сладости были дефицитом. Шоколад оставался роскошью, особенно за пределами крупных городов. На этом фоне гематоген имел очевидные преимущества: он был дешевым, повсеместным и имел сладкий вкус, хотя и специфический. Для многих детей он стал заменителем десерта.

Почему гематоген утратил свою популярность

В конце существования СССР и после его распада ситуация изменилась. С появлением импортных сладостей гематоген быстро потерял привлекательность. На фоне шоколадных батончиков и конфет он выглядел устаревшим. Несмотря на это, производство продолжается и сегодня, хотя продукт уже не имеет массового характера.

В Европе гематоген не стал детским продуктом, ведь там с самого начала были доступны качественные шоколадные изделия. Поэтому потребности в "заменителе" не возникало.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

17:21Украина
Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:51Синоптик
В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять