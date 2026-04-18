Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

Вы узнаете:
- Кто придумал гематоген
- Почему в СССР гематоген был таким популярным
- Из чего делают гематоген
В советских аптеках был продукт, который одновременно считался лекарством и лакомством. Его покупали дети, беременные женщины, солдаты и раненые, а стоил он копейки. Гематоген стал настоящим феноменом советской эпохи, хотя за пределами Союза такой популярности не приобрел.
Главред рассказывает, почему этот батончик стал массовым "хитом" в СССР.
Кто придумал гематоген
Гематоген возник не в Советском Союзе, а в Швейцарии в конце XIX века. Его создал врач Гоммель как средство против анемии. Смесь бычьей крови и яичного желтка была призвана восполнить запасы железа в организме. Название происходило от греческих слов, означающих "кровь" и "рождение", пишет Oboz.ua.
Как гематоген появился в СССР
В Советском Союзе гематоген сначала существовал в виде жидкой микстуры. В Большой советской энциклопедии 1929 года его описывали как раствор гемоглобина с глицерином и вином. После войны продукт приобрел другую форму — плиток и батончиков, которые было удобнее производить и распространять.
Почему гематоген был таким популярным
К основному веществу — альбумину — добавляли сгущенное молоко, сахар, глюкозный сироп и ванилин. Это делало продукт слаще и более похожим на десерт, хотя он оставался аптечным товаром. Именно эта двойственность между лекарством и лакомством обеспечила ему особый статус.
Гематоген рекомендовали детям, беременным, кормящим матерям и раненым солдатам. В определенное время он входил даже в армейский рацион. Купить его можно было почти в каждой аптеке, и цена была доступной для всех.
Почему дети его так любили
В советское время качественные сладости были дефицитом. Шоколад оставался роскошью, особенно за пределами крупных городов. На этом фоне гематоген имел очевидные преимущества: он был дешевым, повсеместным и имел сладкий вкус, хотя и специфический. Для многих детей он стал заменителем десерта.
Почему гематоген утратил свою популярность
В конце существования СССР и после его распада ситуация изменилась. С появлением импортных сладостей гематоген быстро потерял привлекательность. На фоне шоколадных батончиков и конфет он выглядел устаревшим. Несмотря на это, производство продолжается и сегодня, хотя продукт уже не имеет массового характера.
В Европе гематоген не стал детским продуктом, ведь там с самого начала были доступны качественные шоколадные изделия. Поэтому потребности в "заменителе" не возникало.
Читайте также:
- Элита советского общества: какие профессии уважали больше всего в СССР
- Почему хлеб в СССР черствел, а современный покрывается плесенью: знают далеко не все
- Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
