"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

Актриса не собирается соглашаться на меньшее.

Яна Глущенко - развод

Известная актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко высказалась о своей личной жизни после развода. В интервью программе "Тур зірками" знаменитость призналась, что не спешит бросаться в омут чувств после разрыва 10-летних отношений.

Актриса отметила, что не закрывается от нового опыта и готова ходить на свидания, но не спешит с новыми романами из уважения к своему бывшему супругу. Глущенко даже оговорилась, не назвав Олега Збаращука своим "бывшим", но оперативно исправила себя.

Яна Глущенко - личная жизнь

"Нужно еще немножко отойти от того, что было на протяжении 10 лет. Из уважения к своему мужу я не бросаюсь… к бывшему мужу, не ищу", — заявила Яна.

Знаменитость подчеркнула, что сейчас готова выставлять к потенциальным партнерам высокие требования, поэтому угодить ей будет непросто.

Яна Глущенко с бывшим мужем

"Я морально не закрыта от свиданий, но учитывая жизненный опыт, у меня слишком большой райдер или прихоти к мужчинам", — высказалась Глущенко.

Яна Глущенко — развод

В ноябре 2025 года звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко объявила о разводе с мужем Олегом Збаращуком после восьми лет брака. Актриса подчеркнула, что это взвешенное и обоюдное решение, принятое без ссор, измен или скрытых обид. Яна публично поблагодарила экс-супруга за девять лет совместного пути, назвав этот период "крутым опытом", и отметила, что они расстаются с чувством глубокой признательности.

Яна Глущенко

Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

