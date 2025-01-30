Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

Уборка в доме занимает немало времени, даже если речь идет о небольшом помещении, но существует схема, с помощью которой с этой задачей можно справиться быстрее.

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Правильная организация уборки в доме значительно сэкономит ваше время / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нужно для быстрой уборки в доме

В какой последовательности нужно убирать зоны в доме

Как убрать весь дом за несколько часов

Для многих хозяек общая уборка квартиры или дома часто занимает несколько дней, ведь, казалось, невозможно отчистить помещение до блеска за считанные часы.

Однако Главред узнал, что это более чем реально. Нужно всего лишь придерживаться определенного алгоритма уборки. Им на сайте поделилась американка Марта Стюарт.

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Прежде чем приступать к отмыванию грязных участков в доме нужно навести порядок в помещении: избавиться от ненужных вещей и упорядочить то, что остается. Это значительно упростит и ускорит сам процесс уборки.

Также важно непосредственно перед уборкой подготовить все необходимые средства, такие как универсальное чистящее средство, пищевую соду, стиральный порошок, средство для мытья стекол, уксус, спирт, средство для поверхностей, щетку с мягкой щетиной, резиновые перчатки, ведро, швабру, метлу, пылесос и салфетки из микрофибры.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Когда все будет готово, можно приступать к самой уборке. Стюарт предлагает проводить ее согласно графику. Лучше всего начинать уборку с ванной комнаты. Там необходимо:

Забрать все лишние вещи, чтобы освободить рабочую зону;

Коврики, полотенца и шторку для душа отправить в стирку;

Очистить пыль со светильников;

Нанести средство для очистки швов между плиткой и оставить его на 20 минут;

Обработать унитаз, раковину и ванну универсальным моющим средством;

Помыть зеркала средством для стекла;

Вымыть пол.

На очистку ванной комнаты будет достаточно часа времени, после чего можно переходить к уборке спальни. В ней нужно протереть пыль, помыть окна, снять и забросить в стирку постельное белье, посыпать матрас пищевой содой, оставить на 15 минут и пропылесосить и последним этапом - пропылесосить и помыть пол.

В спальне на уборку придется потратить несколько больше времени, примерно 2 часа. Такое же время Стюарт выделяет и на уборку в следующем помещении - на кухне. Там порядок уборки будет следующий:

Закинуть в стирку полотенца;

Вытащить вещи из шкафов и ящиков, протереть их изнутри;

Протереть поверхности и столешницы;

Вымыть плиту, духовку, микроволновую печь и холодильник;

Почистить сливное отверстие раковины пищевой содой и горячей водой;

Помыть пол.

После кухни остается поубирать в гостиной. Для начала уберите пыль с мебели, полок и техники, далее пропылесосьте мягкую мебель и под ней. Следующим шагом нужно протереть экраны телевизора и гаджеты микрофиброй. Последним этапом будет мытье пола.

С уборкой в гостиной легко справиться за час и после этой комнаты останется только помыть стиральную и сушильную машины, проверить все комнаты на наличие пропущенных участков, вынести мусор и убрать моющие средства. Таким образом генеральная уборка займет не несколько дней, а всего около 7 часов.

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Кто такая Марта Стюарт? Марта Хелен Стюарт - американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, которая получила известность и состояние благодаря советам по домоводству. Марта Стюарт известна во всем мире, ее книги расходятся огромными тиражами, она - бессменный издатель популярного журнала Everyday Food и ведущая ежедневного Шоу Марты Стюарт.

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