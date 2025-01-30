Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

Анна Косик
30 января 2025, 19:02
145
Уборка в доме занимает немало времени, даже если речь идет о небольшом помещении, но существует схема, с помощью которой с этой задачей можно справиться быстрее.
Уборка
Правильная организация уборки в доме значительно сэкономит ваше время / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что нужно для быстрой уборки в доме
  • В какой последовательности нужно убирать зоны в доме
  • Как убрать весь дом за несколько часов

Для многих хозяек общая уборка квартиры или дома часто занимает несколько дней, ведь, казалось, невозможно отчистить помещение до блеска за считанные часы.

Однако Главред узнал, что это более чем реально. Нужно всего лишь придерживаться определенного алгоритма уборки. Им на сайте поделилась американка Марта Стюарт.

видео дня

Прежде чем приступать к отмыванию грязных участков в доме нужно навести порядок в помещении: избавиться от ненужных вещей и упорядочить то, что остается. Это значительно упростит и ускорит сам процесс уборки.

Также важно непосредственно перед уборкой подготовить все необходимые средства, такие как универсальное чистящее средство, пищевую соду, стиральный порошок, средство для мытья стекол, уксус, спирт, средство для поверхностей, щетку с мягкой щетиной, резиновые перчатки, ведро, швабру, метлу, пылесос и салфетки из микрофибры.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Когда все будет готово, можно приступать к самой уборке. Стюарт предлагает проводить ее согласно графику. Лучше всего начинать уборку с ванной комнаты. Там необходимо:

  • Забрать все лишние вещи, чтобы освободить рабочую зону;
  • Коврики, полотенца и шторку для душа отправить в стирку;
  • Очистить пыль со светильников;
  • Нанести средство для очистки швов между плиткой и оставить его на 20 минут;
  • Обработать унитаз, раковину и ванну универсальным моющим средством;
  • Помыть зеркала средством для стекла;
  • Вымыть пол.

На очистку ванной комнаты будет достаточно часа времени, после чего можно переходить к уборке спальни. В ней нужно протереть пыль, помыть окна, снять и забросить в стирку постельное белье, посыпать матрас пищевой содой, оставить на 15 минут и пропылесосить и последним этапом - пропылесосить и помыть пол.

В спальне на уборку придется потратить несколько больше времени, примерно 2 часа. Такое же время Стюарт выделяет и на уборку в следующем помещении - на кухне. Там порядок уборки будет следующий:

  • Закинуть в стирку полотенца;
  • Вытащить вещи из шкафов и ящиков, протереть их изнутри;
  • Протереть поверхности и столешницы;
  • Вымыть плиту, духовку, микроволновую печь и холодильник;
  • Почистить сливное отверстие раковины пищевой содой и горячей водой;
  • Помыть пол.

После кухни остается поубирать в гостиной. Для начала уберите пыль с мебели, полок и техники, далее пропылесосьте мягкую мебель и под ней. Следующим шагом нужно протереть экраны телевизора и гаджеты микрофиброй. Последним этапом будет мытье пола.

С уборкой в гостиной легко справиться за час и после этой комнаты останется только помыть стиральную и сушильную машины, проверить все комнаты на наличие пропущенных участков, вынести мусор и убрать моющие средства. Таким образом генеральная уборка займет не несколько дней, а всего около 7 часов.

Другие новости:

Кто такая Марта Стюарт?

Марта Хелен Стюарт - американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, которая получила известность и состояние благодаря советам по домоводству.

Марта Стюарт известна во всем мире, ее книги расходятся огромными тиражами, она - бессменный издатель популярного журнала Everyday Food и ведущая ежедневного Шоу Марты Стюарт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

20:00Мир
Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

18:32Украина
Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

18:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

19:50

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

19:10

Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФмнение

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
19:02

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

18:58

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

18:46

Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

18:32

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Реклама
18:11

Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

18:10

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

17:43

РФ бьет по Украине "Шахедами" с новой "начинкой": Ермак предупредил об опасности

17:34

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный домФото

17:04

Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

17:03

Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

16:54

Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

16:51

Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариумеВидео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

16:10

Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

15:58

Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

Реклама
15:47

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

15:25

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

15:19

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - МорозовВидео

15:10

"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

14:51

"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

14:40

Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

13:57

Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогнозВидео

13:56

ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

13:51

Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психологаВидео

13:33

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

13:31

Попыткой оправдать сына Порошенко, его адвокат лишь признал, что тот уклонист - эксперт

13:25

"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

12:44

Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

12:36

В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

12:33

У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

12:30

"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

12:19

Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

12:12

Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

12:09

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

12:00

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

Реклама
11:48

Топ-способы без повреждения волос: как сделать кудри за ночь

11:48

"Наши позиции разрушены": в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление

11:43

Отключение электроэнергии в Украине в феврале: Укрэнерго сделало заявление

11:39

Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять