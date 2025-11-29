Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

Найдены дугообразные линии из более чем двух десятков гигантских ям: каждая достигает примерно 10 метров.

Найдено загадочное строение у Стоунхенджа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Найден круг искусственных углублений неподалёку от Стоунхенджа

Выемки были сделаны руками неолитических общин около 4,5 тысяч лет назад

Археологи представили новые убедительные доказательства существования огромного круга искусственных углублений неподалёку от Стоунхенджа — и считают, что перед ними, вероятно, самое масштабное сооружение, созданное людьми в доисторической Британии.

Речь идёт о дугообразной линии из более чем двух десятков гигантских ям: каждая достигает примерно 10 метров в глубину и около 5 метров в ширину, сообщает Daily Mail.

По результатам новейших исследований, проведённых с применением современных научных технологий, эти выемки были сделаны руками неолитических общин около 4,5 тысяч лет назад.

Первое упоминание о загадочных углублениях у поселения Даррингтон относится к 2020 году. Тогда находку сразу назвали одним из самых впечатляющих открытий в британской археологии, но учёные спорили: действительно ли это следы человеческой деятельности или же необычное природное образование?

Дополнительные исследования расставили точки над "i". Во всех ямах обнаружили идентичную последовательность культурных слоёв, начиная с позднего неолита — структура, которая практически исключает естественное происхождение. Более того, анализ показал присутствие ДНК овец и крупного рогатого скота, что говорит о том, что территория использовалась и обрабатывалась людьми.

По словам исследователей, новые данные окончательно подтверждают: массивный круг ям был создан целенаправленно и является частью уникального ландшафтного комплекса, значение которого оказалось куда более впечатляющим, чем предполагалось раньше.

Выяснение того, что столь огромные углубления были вырыты вручную, демонстрирует удивительный уровень организации и инженерных знаний древних жителей Британии.

