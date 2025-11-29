Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

Алексей Тесля
29 ноября 2025, 02:52
34
Найдены дугообразные линии из более чем двух десятков гигантских ям: каждая достигает примерно 10 метров.
Стоунхендж
Найдено загадочное строение у Стоунхенджа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Найден круг искусственных углублений неподалёку от Стоунхенджа
  • Выемки были сделаны руками неолитических общин около 4,5 тысяч лет назад

Археологи представили новые убедительные доказательства существования огромного круга искусственных углублений неподалёку от Стоунхенджа — и считают, что перед ними, вероятно, самое масштабное сооружение, созданное людьми в доисторической Британии.

Речь идёт о дугообразной линии из более чем двух десятков гигантских ям: каждая достигает примерно 10 метров в глубину и около 5 метров в ширину, сообщает Daily Mail.

видео дня

По результатам новейших исследований, проведённых с применением современных научных технологий, эти выемки были сделаны руками неолитических общин около 4,5 тысяч лет назад.

Первое упоминание о загадочных углублениях у поселения Даррингтон относится к 2020 году. Тогда находку сразу назвали одним из самых впечатляющих открытий в британской археологии, но учёные спорили: действительно ли это следы человеческой деятельности или же необычное природное образование?

Дополнительные исследования расставили точки над "i". Во всех ямах обнаружили идентичную последовательность культурных слоёв, начиная с позднего неолита — структура, которая практически исключает естественное происхождение. Более того, анализ показал присутствие ДНК овец и крупного рогатого скота, что говорит о том, что территория использовалась и обрабатывалась людьми.

По словам исследователей, новые данные окончательно подтверждают: массивный круг ям был создан целенаправленно и является частью уникального ландшафтного комплекса, значение которого оказалось куда более впечатляющим, чем предполагалось раньше.

Выяснение того, что столь огромные углубления были вырыты вручную, демонстрирует удивительный уровень организации и инженерных знаний древних жителей Британии.

Новое открытие: сенсационная находка ученых

Среди множества древних предметов, обнаруженных на священном японском острове Окиносима, исследователи нашли по-настоящему уникальный объект — наконечник копья, тщательно скрытый внутри старинных золотых ножен. Эта редчайшая реликвия, получившая статус национального сокровища, открывает новые представления о религиозных обрядах и культурных практиках эпохи Ямато.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах

01:48Украина
Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

00:49Украина
Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

23:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Последние новости

03:45

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

02:52

Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

01:48

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетахВидео

00:49

Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

28 ноября, пятница
23:59

Забрала скорая: что случилось в "Холостяку" перед церемонией роз

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
23:16

Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

22:57

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

22:51

Украинцев предупредили о новом росте цен: какие продукты подорожают быстрее всех

22:27

"Масштабы лжи поражают": Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

Реклама
22:07

"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

21:58

Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

21:47

Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

21:31

Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

21:24

Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

21:20

"Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку

20:56

Единицы знают главный секрет стиралки: одна скрытая опция переворачивает всёВидео

20:54

Настоящий элемент культуры: как правильно называть "килим" на украинском языкеВидео

20:26

Такого кофе вы точно не пробовали: что добавить, чтобы вкус стал непревзойденным

20:04

Гигантское ядовитое облако: в РФ вероятный запуск МБР закончился катастрофойВидео

19:29

Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

Реклама
19:25

Для водителей в Украине готовят масштабную реформу: вернут ли обязательный техосмотр

19:10

Что предлагает Путин для мирного планамнение

19:08

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

19:03

Зафиксирован взлет МиГов и пуски Кинжалов: прозвучали первые взрывы, детали

18:54

Трамп может пожертвовать интересами Украины: худший прогноз по мирному плануВидео

18:32

После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

18:25

"Есть негативные сигналы": Зеленский анонсировал проверки и оценку КабминаВидео

18:11

Как быстро разгладить шторы без утюга: проверенный лайфхак

17:57

Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

17:52

Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 годаВидео

17:41

Без света будут сидеть сразу несколько областей: новые графики на 29 ноября

17:25

Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

17:25

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

17:04

ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

16:53

Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

16:40

Путин хочет воевать и не готов к прекращению огнямнение

16:20

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается

16:03

Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой

15:59

Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

15:55

Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

Реклама
15:53

Украинцы получат по два миллиона помощи: премьер озвучила окончательные условия

15:53

Смешное видео: актриса Ивано-Франковского театра сделала замечание прямо со сценыВидео

15:35

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа

15:27

Если бы не Украина, танки РФ были бы в Польше: Каспаров раскритиковал США и НАТОВидео

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять