Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

Алексей Тесля
28 ноября 2025, 03:30
Полное исчезновение ледяного щита привело бы к катастрофическому повышению уровня моря.
Ледники могут растаять

Вы узнаете:

  • Исчезновение ледяного щита привело бы к катастрофическому повышению уровня моря
  • Если AMOC ослабнет, многие территории рискуют столкнуться с резким похолоданием

Новое исследование представило неожиданную и парадоксальную климатическую гипотезу: таяние Западно-Антарктического ледяного щита может сыграть роль в поддержании работы Гольфстрима.

Учёные обнаружили, что по мере разрушения антарктических ледовых массивов огромные объёмы более солёной воды перемещаются к Северной Атлантике. Это повышает плотность океанской воды и помогает сохранять стабильность одного из ключевых течений планеты, пишет Daily Mail.

Тем не менее исследователи подчёркивают, что подобный "положительный эффект" вовсе не делает таяние безопасным. Полное исчезновение ледяного щита привело бы к катастрофическому повышению уровня моря примерно на 4,3 метра, что означало бы массовые наводнения, разрушенные города и неизбежные человеческие жертвы.

Авторы работы считают, что мир может оказаться перед сложнейшей дилеммой: с одной стороны — сохранение Гольфстрима и предотвращение сильных холодов в Европе, с другой — необходимость остановить гибель Западно-Антарктического ледяного щита и не допустить масштабного потопа.

Гольфстрим — лишь один элемент гораздо более крупной системы океанических течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Эта гигантская "океаническая транспортная лента" переносит тёплые массы воды от тропиков далеко на север, обеспечивая мягкий климат в Европе и восточных регионах США. Если AMOC ослабнет или остановится, эти территории рискуют столкнуться с резким похолоданием.

По выводам специалистов Утрехтского университета, именно процессы, происходящие в Западной Антарктике, могут временно поддержать AMOC и стать неожиданным фактором, который предотвратит её коллапс.

Угроза коллапса: что говорят ученые

Предварительные данные показывают, что климатические изменения резко увеличили вероятность экстремальной погоды, вызвавшей масштабные пожары в Испании и Португалии. По оценкам учёных, такие условия теперь случаются примерно в 40 раз чаще, чем это было бы без глобального потепления.

Эксперты Всемирной метеорологической группы, анализирующей экстремальные природные явления, отмечают: огненная стихия, уничтожившая около полумиллиона гектаров на территории Пиренейского полуострова, была примерно на треть интенсивнее, чем могла бы быть при более стабильном климате без влияния роста температур.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

