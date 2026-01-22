Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

Президент СШа якобы намерен предложить жителям острова финансовую компенсацию за согласие на присоединение к США.

https://glavred.info/world/odin-million-kazhdomu-tramp-pridumal-idealnuyu-sdelku-po-grenlandii-daily-mail-10734428.html Ссылка скопирована

Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Вы узнаете:

Как изменились планы Трампа в отношении Гренландии

Сколько США готовы заплатить жителям острова за присоединение к Штатам

Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы вторжения в Гренландию и заявил, что согласовал "рамки будущего соглашения" по контролю над островом. Как пишет Daily Mail, глава Белого дома намерен предложить местным жителям деньги за согласие на присоединение к Штатам.

Отмечается, что Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Затем стало известно об отмене пошлин США для ряда европейских стран и новые планы касаемо Гренландии.

видео дня

Издание сообщает, что Трамп рассматривает возможность предложить жителям Гренландии, население которой составляет 57 тысяч человек, по одному миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам.

Как писал Главред, минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.

По данным The New York Times, чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются суверенными британскими территориями.

Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочное соглашение". Когда его спросили, как долго оно может продлиться, президент США ответил: "Бесконечно. Нет ограничений по времени. Это соглашение навсегда".

Гренландия / Инфографика: Главред

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент говорил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

19 января президент США Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил свое желание установить контроль над островом. По словам американского лидера, Соединенные Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и дальше оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред