"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

Военный Андрей Онистрат рассказал о своей потере.

Муж Валентины Хамайко о потере сына на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Онистрат

Вы узнаете:

Как погиб сын Андрея Онистрата

Почему муж Валентины Хамайко винит себя в смерти сына

Украинский военный и муж звезды 1+1 Валентины Хамайко Андрей Онистрат рассказал в интервью Алине Доротюк о трагедии, которая произошла в его семье. Он потерял на фронте сына, 21-летнего Остапа.

Сын Андрея Онистрата добровольно пошел защищать Украину летом 2022 года. За время службы он побывал в Десантно-штурмовых войсках, а также занимался аэроразведкой и был оператором БПЛА в составе 68-й отдельной егерской бригады. Защитник погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году. Смерть сына стала настоящим ударом для Онистрата — он признался, что до сих пор винит себя в произошедшем, поскольку не разрешил Остапу перевестись в другое подразделение.

Андрей Онистрат с сыном Остапом / фото: instagram.com, Андрей Онистрат

"Он хотел выйти из-под моего крыла. И это был основной тезис, почему он хотел. Вторая тема — это внутреннее влечение. Он хотел быть героем, чтобы он мог самостоятельно реализоваться в этом вопросе. И это его драйвило", — рассказал военный.

Парень пытался вступить в ряды "Азова" или Третьей штурмовой бригады, но в конце концов получил ответ от спецподразделения ГУР "Kraken". Андрей выступил против решения сына и не отпустил его в командировку.

Сын Андрея Онистрата погиб защищая Украину / фото: instagram.com, Андрей Онистрат

"Ему прислали командировку. И я его в эту командировку не отпустил, потому что я подумал, что сам сохраню, а там может быть всякое. С этим было трудно жить, понимаете? Ты же с собой постоянно говоришь об этом, думаешь, вспоминаешь это общение... И проблема в том, что все вопросы все равно к самому себе. Я общался с психологом, она говорит, что это нормальная история. Конечно, я виню себя", — признался Онистрат.

Могила Остапа Онистрата / фото: instagram.com, Андрей Онистрат

