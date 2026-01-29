"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

Вы узнаете:
- Как погиб сын Андрея Онистрата
- Почему муж Валентины Хамайко винит себя в смерти сына
Украинский военный и муж звезды 1+1 Валентины Хамайко Андрей Онистрат рассказал в интервью Алине Доротюк о трагедии, которая произошла в его семье. Он потерял на фронте сына, 21-летнего Остапа.
Сын Андрея Онистрата добровольно пошел защищать Украину летом 2022 года. За время службы он побывал в Десантно-штурмовых войсках, а также занимался аэроразведкой и был оператором БПЛА в составе 68-й отдельной егерской бригады. Защитник погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году. Смерть сына стала настоящим ударом для Онистрата — он признался, что до сих пор винит себя в произошедшем, поскольку не разрешил Остапу перевестись в другое подразделение.
"Он хотел выйти из-под моего крыла. И это был основной тезис, почему он хотел. Вторая тема — это внутреннее влечение. Он хотел быть героем, чтобы он мог самостоятельно реализоваться в этом вопросе. И это его драйвило", — рассказал военный.
Парень пытался вступить в ряды "Азова" или Третьей штурмовой бригады, но в конце концов получил ответ от спецподразделения ГУР "Kraken". Андрей выступил против решения сына и не отпустил его в командировку.
"Ему прислали командировку. И я его в эту командировку не отпустил, потому что я подумал, что сам сохраню, а там может быть всякое. С этим было трудно жить, понимаете? Ты же с собой постоянно говоришь об этом, думаешь, вспоминаешь это общение... И проблема в том, что все вопросы все равно к самому себе. Я общался с психологом, она говорит, что это нормальная история. Конечно, я виню себя", — признался Онистрат.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певец Тарас Тополя рассказал о своих планах на будущее и подтвердил, что может вернуться к военной службе. Ранее Тарас Тополя сообщал, что находится на реабилитации — после выполнения боевых задач его начали беспокоить проблемы с плечами, коленями и глазами.
Также музыкант и бывший участник группы "Любэ" Александр Вайнберг решил присоединиться к российским оккупантам и заявил, что уходит на фронт. До конца срока Вайнберга в Совете Федерации оставалось не так много — его работа в Кремле должна была завершиться в 2026 году.
Вас может заинтересовать:
- Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии
- Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности
- Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали
О персоне: Валентина Хамайко
Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей.
Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред