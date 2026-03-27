Украинские дроны сорвали план Путина нажиться на иранском конфликте – The Telegraph

Второй за несколько дней удар по ключевому нефтяному объекту стал позорным провалом обороны РФ.

Украина эффективно наносит удары по российской нефтяной логистике

Удары ВСУ затрудняют экспорт РФ

Давление на российскую экономику растет

Украина осуществила самую масштабную атаку на российскую энергетическую инфраструктуру в этом году, поразив резервуары с нефтью и ключевое оборудование в стратегическом порту Усть-Луга. Мощные взрывы и пожар окрасили небо над Балтикой в оранжевый цвет, а российская ПВО не смогла остановить дроны, которые прошли более 1000 км через несколько эшелонов обороны.

Как пишет The Telegraph, повторная атака на критически важный нефтяной объект стала "позорным провалом обороны России". Пожар на терминале одновременно сжигал и доходы Кремля — Украина нанесла удар по ключевому источнику финансирования российской войны именно в тот момент, когда Путин больше всего нуждается в средствах.

Контекст: война в Иране и российские доходы

До начала войны в Иране 28 февраля российские доходы от нефти и газа упали на 47%, а бюджетный дефицит достиг 91% от плана на 2026 год. Однако после начала конфликта США и Израиля против Ирана Москва стала одним из главных бенефициаров энергетической турбулентности.

Россия зарабатывала около 760 млн долларов в день, а в марте получила почти 24 млрд долларов благодаря росту цен и снижению конкуренции на рынке.

Украина наносит удар по энергетической дипломатии Кремля

Киев опасался, что энергетический дефицит в Европе может подтолкнуть некоторые страны к сближению с Москвой. Эти настроения усилились после заявлений премьера Бельгии о необходимости "разумной" нормализации отношений для "восстановления доступа к дешевой энергии".

Однако серия украинских ударов резко изменила ситуацию. По данным Reuters, около 40% российских экспортных мощностей были остановлены — это крупнейший сбой в поставках нефти в современной истории РФ.

Масштабы разрушений на Балтике

Усть-Луга и Приморск, которые вместе перерабатывают 1,7 млн баррелей в сутки, приостановили работу. Россия пыталась преуменьшить последствия, но спутниковые снимки показали как минимум четыре разрушенных резервуара и густой черный дым.

Украина продолжила удары:

поражен НПЗ в Киришах (6,6% российской переработки),

морской дрон атаковал танкер с миллионом баррелей нефти у Босфора.

Кампания дальних ударов усиливается

За первые два месяца 2026 года Украина нанесла более 40 ударов по территории РФ — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Эксперт Максим Безносюк отмечает, что Киев изменил подход, расширив цели с НПЗ на всю логистическую систему российской нефти:

"Это серьезное развитие событий, поскольку более высокие мировые цены на нефть в противном случае дали бы Кремлю больше возможностей для покрытия военных расходов".

В то же время он подчеркивает, что у России все еще есть восточные маршруты для поставок нефти в Азию, а масштаб ее нефтяной отрасли таков, что несколько отдельных ударов не способны существенно ее дестабилизировать.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 марта Силы обороны Украины нанесли удар по кораблю российских войск в Ленинградской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

После атак беспилотников Россия временно приостановила перевалку нефти и нефтепродуктов в портах Балтийского моря. Речь идет о ключевых экспортных узлах, где была остановлена отгрузка сырья; в одном из портов после удара вспыхнул пожар.

Кроме того, 21 марта украинские военные нанесли серию точечных ударов по важным объектам противника. В частности, был поражен пункт управления подразделения в оккупированном Мариуполе, ремонтная база российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в Донецкой области.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

