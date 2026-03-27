РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 01:33обновлено 27 марта, 02:28
Городские власти Харькова фиксируют последствия обстрела, уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.
Кратко:

  • Харьков подвергся ракетному обстрелу ночью 27 марта
  • Ранены жители многоэтажного дома в Киевском районе
  • Повторные взрывы прогремели в жилых районах города

В ночь на 27 марта Харьков подвергся ракетному обстрелу со стороны страны-агрессора России. Около 1:00 ночи оккупационные войска нанесли удар по городу, вероятно, применив ракетные системы залпового огня, сообщают мониторинговые каналы.

"В Харькове была слышна серия взрывов", — говорится в сообщении корреспондентов "Суспильного".

Впоследствии они добавили, что раздались повторные взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что ракета попала в многоквартирный дом в Киевском районе, есть раненые. По уточненной информации, пострадал многоквартирный дом, а также зафиксирован удар вражеского беспилотника по тому же району города.

В 02:20 стало известно, что в результате удара пострадали шесть жителей девятиэтажного дома, у всех зафиксирована острая реакция на стресс.

На месте работают все соответствующие службы, сообщил Терехов.

Воздушные атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, вечером 24 марта вражеский дрон нанес удар по жилому дому на юге Одесской области. Вспыхнул пожар. Есть пострадавшая и, вероятно, еще один человек находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Также днем 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В регионах растет количество раненых и погибших из-за российского обстрела. О деталях вражеской террористической атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, в ночь на 24 марта Полтавская область подверглась массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг применил комбинированную атаку, использовав ударные беспилотники и баллистическое оружие.

Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

