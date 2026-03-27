РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

Городские власти Харькова фиксируют последствия обстрела, уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

Враг, вероятно, применил ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Харьков подвергся ракетному обстрелу ночью 27 марта

Ранены жители многоэтажного дома в Киевском районе

Повторные взрывы прогремели в жилых районах города

В ночь на 27 марта Харьков подвергся ракетному обстрелу со стороны страны-агрессора России. Около 1:00 ночи оккупационные войска нанесли удар по городу, вероятно, применив ракетные системы залпового огня, сообщают мониторинговые каналы.

"В Харькове была слышна серия взрывов", — говорится в сообщении корреспондентов "Суспильного". видео дня

Впоследствии они добавили, что раздались повторные взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что ракета попала в многоквартирный дом в Киевском районе, есть раненые. По уточненной информации, пострадал многоквартирный дом, а также зафиксирован удар вражеского беспилотника по тому же району города.

В 02:20 стало известно, что в результате удара пострадали шесть жителей девятиэтажного дома, у всех зафиксирована острая реакция на стресс.

На месте работают все соответствующие службы, сообщил Терехов.

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

