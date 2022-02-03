Абсолютный антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине почти 40 тыс. больных

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд по числу выявленных больных / Коллаж ua.depositphotos.com

По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской и Житомирской областях, в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны. В том числе заболел 5 341 ребенок.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 3 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2437;

Винницкая область – 1407;

Волынская область – 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область – 1754;

Житомирская область – 2933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область – 1439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2982;

Полтавская область – 1284;

Ровенская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 169 897 человек;

выздоровели - 3 650 854 пациента;

летальных исходов - 100 809;

проведено ПЦР-тестирований – 18 308 056.

Как сообщал Главред, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

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