Абсолютный антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине почти 40 тыс. больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской и Житомирской областях, в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях.
По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской и Житомирской областях, в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях.
Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны. В том числе заболел 5 341 ребенок.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2437;
- Винницкая область – 1407;
- Волынская область – 1352;
- Днепропетровская область – 2017;
- Донецкая область – 1754;
- Житомирская область – 2933;
- Закарпатская область – 818;
- Запорожская область – 1043;
- Ивано-Франковская область – 2423;
- Киевская область – 1439;
- Кировоградская область – 308;
- Луганская область – 840;
- Львовская область – 2369;
- Николаевская область – 823;
- Одесская область – 2982;
- Полтавская область – 1284;
- Ровенская область – 1986;
- Сумская область – 1662;
- Тернопольская область – 1644;
- Харьковская область – 1827;
- Херсонская область – 968;
- Хмельницкая область – 2283;
- Черкасская область – 931;
- Черновицкая область – 975;
- Черниговская область – 1115.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 169 897 человек;
- выздоровели - 3 650 854 пациента;
- летальных исходов - 100 809;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 308 056.
Как сообщал Главред, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.
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