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Абсолютный антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине почти 40 тыс. больных

3 февраля 2022, 08:32
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской и Житомирской областях, в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд по числу выявленных больных / Коллаж ua.depositphotos.com

По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской и Житомирской областях, в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях.

Отметим, 29 января коронавирус в Украине установил предыдущий антирекорд за все время пандемии. За сутки COVID-19 выявили у 37 351 жителя страны. В том числе заболел 5 341 ребенок.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 3 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2437;
  • Винницкая область – 1407;
  • Волынская область – 1352;
  • Днепропетровская область – 2017;
  • Донецкая область – 1754;
  • Житомирская область – 2933;
  • Закарпатская область – 818;
  • Запорожская область – 1043;
  • Ивано-Франковская область – 2423;
  • Киевская область – 1439;
  • Кировоградская область – 308;
  • Луганская область – 840;
  • Львовская область – 2369;
  • Николаевская область – 823;
  • Одесская область – 2982;
  • Полтавская область – 1284;
  • Ровенская область – 1986;
  • Сумская область – 1662;
  • Тернопольская область – 1644;
  • Харьковская область – 1827;
  • Херсонская область – 968;
  • Хмельницкая область – 2283;
  • Черкасская область – 931;
  • Черновицкая область – 975;
  • Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 169 897 человек;
  • выздоровели - 3 650 854 пациента;
  • летальных исходов - 100 809;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 308 056.

Как сообщал Главред, "красная" зона карантина в Украине может существенно расшириться. По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону оказались девять областей: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

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