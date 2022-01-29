Абсолютный антирекорд COVID-19 в Украине с начала эпидемии: более 37 тыс. новых больных за сутки

Больше всего заражений коронавирусом обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях, а также в Киеве.
По состоянию на утро субботы, 29 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 806 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 340 человек; летальных случаев - 149; выздоровели 7 163 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях, а также в Киеве.
Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2418;
- Винницкая область – 2100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1822;
- Донецкая область – 1430;
- Житомирская область – 2214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2572;
- Киевская область – 1227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2598;
- Полтавская область – 915;
- Ровенская область – 1994;
- Сумская область – 1502;
- Тернопольская область – 1487;
- Харьковская область – 1319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 017 961 человек;
- выздоровели - 3 615 257 пациентов;
- летальных исходов - 100 031;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.
Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.
Ровенская область с 27 января также перешла в "красную" зону карантинных ограничений.
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