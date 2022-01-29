Абсолютный антирекорд COVID-19 в Украине с начала эпидемии: более 37 тыс. новых больных за сутки

Число жерт коронавируса в Украине превысило 100 тысяч человек / коллаж Reuters

По состоянию на утро субботы, 29 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 806 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 340 человек; летальных случаев - 149; выздоровели 7 163 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях, а также в Киеве.

Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791 ;

; Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 29 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 017 961 человек;

выздоровели - 3 615 257 пациентов;

летальных исходов - 100 031;

проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

Ровенская область с 27 января также перешла в "красную" зону карантинных ограничений.

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