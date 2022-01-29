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Абсолютный антирекорд COVID-19 в Украине с начала эпидемии: более 37 тыс. новых больных за сутки

29 января 2022, 08:27
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Больше всего заражений коронавирусом обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях, а также в Киеве.

коронавирус
Число жерт коронавируса в Украине превысило 100 тысяч человек / коллаж Reuters

По состоянию на утро субботы, 29 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 806 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 340 человек; летальных случаев - 149; выздоровели 7 163 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях, а также в Киеве.

Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 27 января - выявили 34 тысячи 408 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 2418;
  • Винницкая область – 2100;
  • Волынская область – 768;
  • Днепропетровская область – 1822;
  • Донецкая область – 1430;
  • Житомирская область – 2214;
  • Закарпатская область – 876;
  • Запорожская область – 739;
  • Ивано-Франковская область – 2572;
  • Киевская область – 1227;
  • Кировоградская область – 193;
  • Луганская область – 599;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 686;
  • Одесская область – 2598;
  • Полтавская область – 915;
  • Ровенская область – 1994;
  • Сумская область – 1502;
  • Тернопольская область – 1487;
  • Харьковская область – 1319;
  • Херсонская область – 813;
  • Хмельницкая область – 2186;
  • Черкасская область – 933;
  • Черновицкая область – 1085;
  • Черниговская область – 1084.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 29 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 017 961 человек;
  • выздоровели - 3 615 257 пациентов;
  • летальных исходов - 100 031;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

Ровенская область с 27 января также перешла в "красную" зону карантинных ограничений.

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