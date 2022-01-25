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Красная зона карантина в Украине: к Ивано-Франковской добавилась Ровенская область

25 января 2022, 11:27
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Правила карантина в регионе ужесточат 27 января.

коронавирус, covid-19
Ровенская область переходит в "красную" зону карантина / Reuters

Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону карантинных ограничений.

Об этом сообщил министр Кабинета министр Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса.

На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены, следующими кандидатами на переход в "красную" зону в Минздраве назвали Львовскую область и Буковину.

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Читайте такжеВ Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаСтоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели 5863 человек.

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Автор: Сергей Кущ
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коронавирус новости Ровно зоны карантина
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