Ивано-Франковская область переходит в "красную зону": стала известна дата

На Прикарпатье ужесточают карантин / pixabay

Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Он уточнил, что "красная зона" на Прикарпатье вводится с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - добавил Немчинов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

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За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек.

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