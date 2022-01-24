Ивано-Франковская область стала "красной": что запрещено с 24 января

На Прикарпатье растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены. Следующие кандидаты на переход в "красную" зону - Ровенщина и Львовщина.
С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса.
На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены, передает ТСН.
Следующими кандидатами на переход в "красную" зону в Минздраве назвали Ровенскую и Львовскую области, а также Буковину. Во Львове и нескольких городах области учеников старших классов уже отправили на дистанционное обучение.
Красная зона - что запрещено
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Вышеперечисленные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут:
- иметь "зеленый" COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Также в "красной" зоне действует ряд правил, которые не отменяются даже при наличии COVID-документов. В частности, запрещено:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Отметим, в Ивано-Франковской области на дистанционное обучение отправили школьников старших классов по меньшей мере до 7 февраля. Младшие классы и садики пока работают в обычном режиме.
Заведения питания, рынки, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы могут работать только при условии 100% вакцинации персонала и посетителей, наличия у них отрицательных ПЦР-тестов или экспресс.
Сегодня штаб по противодействию коонавирусу должен решить, как поступить дальше. В частности, к каким еще ограничениям прибегнуть, чтобы сдержать распространение вируса.
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Как сообщал Главред, бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что пик новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать в конце января-начале февраля. Количество новых выявленных случаев может достигать 40 тысяч в сутки. Тем не менее, "сбить шапку" этой волны могут сами украинцы, если вспомнят о всем известных мерах защиты, масках, социальную дистанцию и так далее.
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