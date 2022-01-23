"Больше нам никто не поможет": врач предрек по 40 тысяч больных COVID-19 украинцев в день через неделю

Врач предрек по 40 тысяч COVID-больных украинцев в день через неделю / коллаж Униан, Pixabay

Пик новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать в конце января-начале февраля. Количество новых выявленных случаев может достигать 40 тысяч в сутки. Тем не менее, "сбить шапку" этой волны могут сами украинцы, если вспомнят о всем известных мерах защиты, масках, дистанции и так далее, заявил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

"По большому счету, конкретная цифра новых случаев заболеваний в сутки будет зависеть от того, сколько людей мы протестируем. Понятно, что идет рост количества заражений и больных. Думаю, еще неделю-две заболеваемость будет расти, может дойти и до 40 тысяч в день. Поэтому больницы должны быть готовы к тому, что будет увеличиваться количество нуждающихся в госпитализации", - сказал Бережнов в комментарии в интервью Obozrevatel.

По его словам, сбить пик этой волны эпидемии сможем только мы сами, "больше нам никто не поможет". Нужно, чтобы все мы выполняли те требования предотвращения заражения и распространения, которые всем известны.

"Многие говорят: да маска не защитит… Не тебя она не защитит, а защитит окружающих от тебя! Она предотвратит массовое выделение вируса, если человек является носителем. Он меньше заразит вокруг себя. Хирург надевает маску не для того, чтобы защитить себя, а чтобы защитить пациента, который лежит на операционном столе", - особо отметил Бережнов.

Он обратил внимание на то, что единственной действенной мерой при инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем, является разобщение, разрыв цепей передачи.

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"Иммунизация тоже действенный способ, но чтобы получить максимальный эффект, нужно привить 80-90% населения", - сказал Бережнов.

Также бывший министр добавил, что локдауны приводят к экономическим потерям. Но если посчитать, сколько заболеваний таким образом можно предотвратить, то экономика, скорее, выигрывает.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

21 января киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.

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