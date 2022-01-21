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Киев может перейти на "удаленку": в КГГА просят работодателей закрыть офисы

21 января 2022, 15:04

В КГГА просят работодателей перейти на дистанционный режим работы

Удаленная работа
Киевлянам светит "удаленка" / Униан

Киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в горадминистрации.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

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За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек.

В Киеве больных коронавирусом по состоянию на 21 января 1552 человка.

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