Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на Львовщине

У вакцинировавшихся более легкое течение болезни - врач / коллаж УНИАН, Pixabay

Во Львовской областной инфекционной больнице последние полтора-два месяца наблюдается тенденция заболеваемости коронавирусом среди тех, кто дважды сделал прививку. Но у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме, чем у тех, кто не вакцинировался. У них реже фиксируется дополнительных осложнений. Также есть случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный врач медицинского учреждения Сергей Федоренко.

В интервью ТСН он рассказал о том, что в последние 1,5-2 месяца наблюдается заболеваемость среди тех, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Но течение болезни у них более легкое, а дополнительные осложнения фиксируются реже.

Читайте такжеНасморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса Омикрон"Последние полтора-два месяца мы наблюдаем заболевания коронавирусом среди дважды вакцинированных. Но я точно могу сказать, что эти люди имеют течение болезни средней тяжести. То есть у них реже наблюдаются проявления цитокинового шторма, двусторонней бронхопневмонии и развитие сердечно-сосудистой недостаточности. В нашей больнице за весь период не было ни одного больного вакцинированного, которому бы понадобился аппарат ИВЛ", - отметил доктор.

Кроме того, по его словам, заражаются вирусом и те, кто ранее уже переболел COVID-19.

"У нас есть случаи, когда люди болеют повторно. Впервые они болели ориентировочно год назад, а сейчас снова развивается клиническая картина и есть лабораторное подтверждение коронавирусной болезни", - подчеркнул Сергей Федоренко.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро четверга, 20 января, в Украине было установлено 18 479 новых случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки госпитализировали 2151 человека. Выздоровели 4446 людей. Погиб 131 человек. Больше всего заражений обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, в Киеве, в Тернопольской области и на Сумщине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сделал заявление о начале новой вспышке коронавируса в Украине. По его словам, эпицентром вспышки стал запад страны. Самая сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также в Черновицкой, Львовской, и Тернопольской областях.

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