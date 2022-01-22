45 тысяч новых случаев в день, но волна будет быстрой: медик поведал, чего украинцам ждать от Омикрона

Медик поведал, чего украинцам ждать от Омикрона / коллаж Reuters

На пике текущей волны заболеваемости коронавирусом в Украине может фиксироваться до 45 тысяч новых случаев болезни в сутки. Но эта волна будет более "быстрой", чем предыдущая, она может пойти на спад спустя 2 недели после пика, заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

"Если сравнивать с теми странами, которые уже прошли Омикрон, то можно спрогнозировать, что вспышка будет длиться довольно короткий период времени. Например, в Южной Африке буквально через три недели все пошло на спад", – сказал Крамарев в комментарии Obozrevatel.

По его словам, отсчет этих недель следует вести от пика волны.

"Когда будет пик, после этого через 2-4 недели пойдет на спад", - уточнил он.

Крамарев отметил, что говорить о конкретных цифрах заболеваемости на пике волны в Украине сложно, поскольку "у нас они зависят не только от количества выявленных случаев, но и от количества обследованных".

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Тем не менее, учитывая опыт прохождения волны Омикрона другими странами, медик предположил, что статистика может превышать статистику предыдущей волны в разы.

"Если сравнивать со странами, которые уже прошли этот пик, то можно ожидать, что заболеваемость в Украине будет в 2-2,5 раза больше, чем на Дельта-волне. Если на Дельта-волне у нас было около 20 тысяч, то 40-45 тысяч может быть на этой волне", – спрогнозировал он.

Медик заметил, что, в отличие от предыдущего штамма, в целом штамм Омикрон переносится легче. Тем не менее, он спрогнозировал, что нагрузка на медицинскую систему может быть большой.

"Понятно, что у большинства Омикрон протекает легко, но есть же и группы риска. Тем более, Омикрон обходит вакцинальные тела и полученные в результате болезни, поэтому люди могут болеть повторно. Все равно, скорее всего, будет большая нагрузка на систему здравоохранения", – сказал он.

Отметим, коронавирус в Украине за сутки 21 января выявили у 22 473 жителей страны (сутками ранее было 20 156). В том числе заболели 2838 детей и 535 медработников.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

21 января киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.

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