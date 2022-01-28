Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

С коронавирусом в Украине госпитализировали еще более трех тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 28 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 408 жителей страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 808 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 342 человека; летальных случаев - 144; выздоровели 6 142 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве, на Одесчине и Житомирщине.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793 ;

; Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 26 января - выявили 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 980 610 человек;

выздоровели - 3 608 094 пациента;

летальных исходов - 99 882;

проведено ПЦР-тестирований –17 848 132.

Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

Ровенская область с 27 января также перешла в "красную" зону карантинных ограничений.

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