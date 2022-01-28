Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.
По состоянию на утро пятницы, 28 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 408 жителей страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 808 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 342 человека; летальных случаев - 144; выздоровели 6 142 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве, на Одесчине и Житомирщине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 2384;
- Винницкая область – 1505;
- Волынская область – 682;
- Днепропетровская область – 1523;
- Донецкая область – 1383;
- Житомирская область – 1988;
- Закарпатская область – 889;
- Запорожская область – 644;
- Ивано-Франковская область – 2807;
- Киевская область – 1188;
- Кировоградская область – 181;
- Луганская область – 557;
- Львовская область – 2793;
- Николаевская область – 598;
- Одесская область – 2406;
- Полтавская область – 1044;
- Ровенская область – 1732;
- Сумская область – 1689;
- Тернопольская область – 1622;
- Харьковская область – 1317;
- Херсонская область – 784;
- Хмельницкая область – 1865;
- Черкасская область – 841;
- Черновицкая область – 1088;
- Черниговская область – 898.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Отметим, предыдущий максимум больных за сутки был зафиксирован 26 января - выявили 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 980 610 человек;
- выздоровели - 3 608 094 пациента;
- летальных исходов - 99 882;
- проведено ПЦР-тестирований –17 848 132.
Как сообщал Главред, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.
Ровенская область с 27 января также перешла в "красную" зону карантинных ограничений.
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