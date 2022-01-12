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Пандемия COVID-19 пойдет на спад после вспышки Омикрона - Билл Гейтс

12 января 2022, 08:05
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Штамм коронавируса Омикрон обеспечит "много иммунитета по крайней мере на следующий год". При этом системы здравоохранения еще будут подвергаться испытаниям.

Билл Гейтс
Билл Гейтс дал прогноз об окончании пандемии коронавируса / Фото Reuters

Американский миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса пойдет на спад сразу после всплеска нового COVID-штамма Омикрон.

Гейтс считает: после того, как Омикрон пройдет по стране, в течение года будет значительно меньшее количество случаев заболевания, а COVID-19 можно будет лечить скорее - как сезонный грипп. Такой прогноз он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

Гейтс убежден, что штамм коронавируса Омикрон обеспечит "много иммунитета по крайней мере на следующий год". В то же время, по словам миллиардера, пока страны "будут испытывать на себе влияние волн Омикрона, их системы здравоохранения будут подвергаться испытаниям".

"Большинство тяжелых случаев придется на непривитых. Возможно, какое-то время нам придется делать ежегодную прививку против COVID-19", - прогнозирует Билл Гейтс.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса Омикрон. В Организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.

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При этом гендиректор организации Тедрос Адан Гебреесус отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября 2021 в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Врачи назвали симптомы Омикрона. В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Как сообщал Главред, ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек новые угрозы для человечества. По его словам, пандемия коронавируса - это еще не самое плохое. По его словам, миру могут грозить биотеракты. Не исключено, что злоумышленники будут атаковать аэропорты, распространяя разнообразные болезни.

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