В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии

Условия преодоления пандемии назвали в ВОЗ / Фото Reuters

В период резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, во Всемирной организации здравоохранения назвали три главных условия, соблюдение которых помогу побороть опасную хворь во все мире.

По информации Twitter-страницы главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

страны Большой двадцатки выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.