В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения назвали три главных условия, соблюдение которых помогу побороть опасную хворь во все мире.
В период резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, во Всемирной организации здравоохранения назвали три главных условия, соблюдение которых помогу побороть опасную хворь во все мире.
По информации Twitter-страницы главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:
- поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;
- страны Большой двадцатки выполнят обязательства по распределению вакцин;
- разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят
Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.
Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки.
Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.