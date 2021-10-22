Украина входит в пик пандемии: в СНБО спрогнозировали число жертв от COVID-19 в сутки

В пик пандемии будет умирать 1000 украинцев ежесуточно / facebook.com/moz.ukr

В Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинге по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от COVID-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек", - сказал он.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаТакже Данилов подчеркнул, что в большинстве от коронавируса умирают невакцинированные люди.

"Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 - это люди, которые не прошли вакцинирования. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - резюмировал секретарь СНБО.

По его словам, ежесуточно необходимо вакцинировать от коронавируса до 350-400 тысяч человек. Ускорить этот процесс поручено министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.