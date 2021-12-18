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Омикрон проник в Украину: выявлен первый случай заражения новым COVID-штаммом

18 декабря 2021, 10:11
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Комбинацию мутаций, которые характерны для Омикрона, обнаружили в образце молодой женщины, вернувшейся из ОАЭ.

Омикрон
Омикрон уже в Украине / Reuters

В Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, заявили в Минздраве.

Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования был обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like).

"Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - написал Ляшко.

По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц

Ранее о том, что в Украине обнаружили первый потенциальный случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон сообщил в Instagram генетик Александр Коляда со ссылкой на украинского специалиста в лаборатории по генетике коронавируса Владислава Мосейко.

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Комбинацию мутаций, которые характерны для Омикрона, обнаружили в образце молодой женщины, вернувшейся из ОАЭ.

"Среди абсолютного большинства образцов с вариантом Дельта (их в Украине сейчас более 97%) в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, в точь, как есть у далекого, африканского Омикрона. Поэтому имеем первый случай пока потенциального Омикрона в Украине", — сообщил Коляда.

Генетик уточнил, что больная находится на самоизоляции, поэтому скорее всего она не успела передать штамм Омикрон дальше.

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни", — предположил Коляда.

Генетик уточнил, что в образце женщины обнаружили характерную для Омикрона и некоторых старых штаммов комбинацию мутаций, которая снижает их опознание антителами.

"Нет мутации L452R которая является обязательной для Дельты, и мутаций K417T и W152C, которые есть у Эпсилона и других штаммов. То есть обнаружена комбинация мутаций, характерная именно для Омикрона и не характерная ни для Дельты, ни для Альфы, ни для еще любых популярных вариантов вируса", — добавил он.

Читайте такжеНазваны два необычных симптома Омикрон-штамма коронавирусаЧтобы точно подтвердить, Омикрон ли это, образец передадут в другие лаборатории.

"Поэтому мы имеем "вирус с мутациями, характерными для варианта Омикрон". Назвать его Омикроном в чистом виде пока так быстро нельзя. Но возможность выявить что-то новое, а не уже подтвержденный в соседних странах штамм — очень маленькая", — резюмировал специалист.

Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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