"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе - СНБО

При этом в ведомстве уверены, что новогодние праздники пройдут спокойно.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе.
Между тем, в СНБО уверены, что ситуация на новогодние праздники будет стабильной.
"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов во время селекторного совещания под руководством президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, в мире уже зарегистрирована первая смерть от Омикрона. Жертвой этого варианта коронавируса стала жительница Британии.
Как известно, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.
Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.
10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.
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