Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист США

Энтони Фаучи рассказал, опасен ли штамм Омикрон / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Согласно информации из Южной Африки, где Омикрон постепенно становится доминирующим штаммом, в регионе не наблюдается существенного увеличения госпитализаций, передает The Associated Press.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем Дельта, и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - сказал Фаучи.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.

"Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", - сказал Фаучи.

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Как сообщал Главред, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 38 государствах мира. При этом Омикрон по территориальной распространенности еще не побил показатели Дельты.

Тем временем медики, которые уже столкнулись с новым COVID-штаммом, рассказали о симптомах болезни. К слову, они отличаются от тех, которые проявляются у пациентов, зараженных штаммом коронавируса Дельта.

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