Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист США

В ЮАР, где штамм Омикрон постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций, заявил Энтони Фаучи.
Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Согласно информации из Южной Африки, где Омикрон постепенно становится доминирующим штаммом, в регионе не наблюдается существенного увеличения госпитализаций, передает The Associated Press.
"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем Дельта, и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - сказал Фаучи.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.
"Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", - сказал Фаучи.
Как сообщал Главред, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 38 государствах мира. При этом Омикрон по территориальной распространенности еще не побил показатели Дельты.
Тем временем медики, которые уже столкнулись с новым COVID-штаммом, рассказали о симптомах болезни. К слову, они отличаются от тех, которые проявляются у пациентов, зараженных штаммом коронавируса Дельта.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
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