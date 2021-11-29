"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID - заявление ВОЗ Reuters

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм коронавируса "Омикрон" гораздо более опасен для здоровья тех людей, которые уже переболели COVID-19. Об этом говорят представители ВОЗ.

В заявлении чиновников организации говорится, что пока нет точных данных о том, является ли "Омикрон" более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса.

Кроме того, сейчас медики изучают информацию по поводу того, насколько новый штамм COVID-19 способен обходить вакцинный иммунитет.

Подробные исследования "Омикрона" сейчас ведутся по всему миру.Читайте такжеПо COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планы

Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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