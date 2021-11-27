"Такой же опасный, как Эбола": во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "омикрона"

Во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "омикрона" / Reuters

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

"Меня очень беспокоит то, что новый вариант коронавируса может быть столь же заразен, как Дельта, и такой же опасный, как Эбола", - заявил Монтгомери, сообщает Stimme.de.

По его словам, пока точно не известно, насколько может быть опасен новый штамм, но, по его словам, стоит обращать внимание на то, как он очень быстро распространяется.

Монтгомери также подчеркнул, что в самом начале мир недооценил масштабы пандемии.

"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем достичь коллективного иммунитета, но потом появился "Дельта", крайне заразный штамм", - добавил он.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации также не исключил того факта, что из-за появления нового штамма коронавируса вакцинацию придется проводить ежегодно.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Что говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване.

Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта.

ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

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