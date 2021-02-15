В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола

Всего шесть лет минуло с тех пор, как в африканской стране Гвинея была зафиксирована вспышка вируса Эбола. И вот, как показывают исследования, вирус вернулся.
Власти африканской страны Гвинея объявили о начале новой эпидемии вируса Эбола ‒ всего через шесть лет после предыдущей большой вспышки. Вирус был диагностирован в начале февраля 2021 года у лиц, которые присутствовали на похоронах медсестры. Как сообщает сайт Guinee114, правительство Гвинеи объявило о начале эпидемии в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.
По словам чиновников, уже трое людей, которые присутствовали на похоронах медсестры, скончались. А наличие вируса было обнаружено в анализах, взятых у них после смерти.
Трое из заразившихся на данный момент изолированы. Один из них находится в столице Гвинеи Конакри, остальные - в Нзерекоре. Также медики изолируют всех лиц, чьи контакты с зараженными были достоверно подтверждены.
Ожидается, что в ближайшее время руководство Всемирной организации здравоохранении будет задействовать все имеющиеся ресурсы для оказания экстренной помощи Гвинее. В частности, будет ускорена массовая закупка вакцин против вируса Эбола.
Чем опасен вирус Эбола:
- Как сообщают медики, вирус Эбола вызывает острое респираторное заболевание - геморрагическую лихорадку Эболы. Инфекция очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией тела и высоким уровнем смертности. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.
- Вирус поражает как людей, так и животных, передается через кровь и другие физиологические жидкости. Также заразиться можно через предметы, с которыми контактировал инфицированный.
- Кроме того, вирус Эбола сохраняется в организме после выздоровления на протяжении нескольких месяцев.
Читайте такжеВ США официально начали лечить коронавирус препаратом от Эболы
Напомним, ранее сообщалось:
- Женщина умерла от вируса Эбола в Демократической Республике Конго спустя всего через три месяца после окончания предыдущей вспышки болезни.
- Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в городе Бутембо.
- Вспышка, уже двенадцатая по счету, была зафиксирована в кратчайшие сроки после того, как власти ДРК объявили о прекращении одиннадцатой вспышки, в рамках которой заразила 130 человек и убила 55 из них.