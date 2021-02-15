В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола / Reuters

Власти африканской страны Гвинея объявили о начале новой эпидемии вируса Эбола ‒ всего через шесть лет после предыдущей большой вспышки. Вирус был диагностирован в начале февраля 2021 года у лиц, которые присутствовали на похоронах медсестры. Как сообщает сайт Guinee114, правительство Гвинеи объявило о начале эпидемии в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.

По словам чиновников, уже трое людей, которые присутствовали на похоронах медсестры, скончались. А наличие вируса было обнаружено в анализах, взятых у них после смерти.

Трое из заразившихся на данный момент изолированы. Один из них находится в столице Гвинеи Конакри, остальные - в Нзерекоре. Также медики изолируют всех лиц, чьи контакты с зараженными были достоверно подтверждены.

Ожидается, что в ближайшее время руководство Всемирной организации здравоохранении будет задействовать все имеющиеся ресурсы для оказания экстренной помощи Гвинее. В частности, будет ускорена массовая закупка вакцин против вируса Эбола.

Чем опасен вирус Эбола:

Как сообщают медики, вирус Эбола вызывает острое респираторное заболевание - геморрагическую лихорадку Эболы. Инфекция очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией тела и высоким уровнем смертности. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

Вирус поражает как людей, так и животных, передается через кровь и другие физиологические жидкости. Также заразиться можно через предметы, с которыми контактировал инфицированный.

Кроме того, вирус Эбола сохраняется в организме после выздоровления на протяжении нескольких месяцев.

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