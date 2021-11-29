Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому году

По прогнозам, штамм коронавируса Омикрон более заразен / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон уже распространяется по Африке, Азии и Европе, а значит к Новому году он может легко попасть и в Украину. Такой прогноз озвучил доктор медицинских наук Александр Гриневич.

По его словам, новый COVID-штамм перевозят и переносят даже вакцинированные — это самое страшное, пишут Вести.

"Получается, что тот иммунитет, который вырабатывается после вакцины, не защищает человека от Омикрона. Уже нужна новая вакцина", - сказал Гриневич.

По прогнозам, Омикрон более заразен, а значит, будут и последствия. Возможно, тяжелые.

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"В Украину новый штамм привезут уже к Новому году, а там праздники, встречи с друзьями, народные гуляния, и мы снова погрузимся в жесткий карантин. Если бы границы были закрыты, тогда переживать было бы не о чем", — считает Гриневич.

Читайте такжеШтамм коронавируса "Омикрон" уже шагает по Европе: когда от него появится вакцинаВрач-иммунолог Андрей Волянский настроен более оптимистично. По его словам, новый штамм доберется к нам еще не скоро, так как в мире сейчас выявлено всего около 100 случаев.

"Пока нет оснований для беспокойства, так как вирус еще не исследован. Известно, что он более заразен. Вот когда станет понятно, насколько он опасен, буквально через несколько дней медики, столкнувшиеся с ним, раскроют тайну. А прежде всего нужно узнать: умирают ли заболевшие штаммом Омикрон или же нет. И нужно узнать, кто в группе риска — молодежь или же старшее поколение. А пока поводов для пессимизма нет", — отметил Волянский.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

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Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

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