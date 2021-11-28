На 500% заразнее Дельты: эксперт назвал главную опасность нового COVID-штамма Омикрон

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Новый штамм коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала "Омикрон", может быть в шесть раз более заразным, чем штамм "Дельта".

Такое мнение высказал биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг, сообщает Deutsche Welle.

"По первым оценкам, он может быть на 500% заразнее, чем "Дельта", - сказал Эллинг.

По его словам, "Дельта" был примерно на 60% заразнее штамма "Альфа".

"Поэтому распространение ("Омикрона") по всему миру произойдет гораздо быстрее, чем это было с "Дельтой"", - отметил биолог.

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Эллинг добавил, что новый вариант коронавируса имеет потрясающее количество мутаций – 32 – в одном спаечном белке. Именно эти мутации, по словам биолога, способствуют повышению заразности и способности вируса ускользать от иммунных клеток ("иммунного побега").

Ученый убежден, что единственный шанс остановить распространение нового варианта коронавируса – это ограничить перемещение людей через границы. По его словам, необходимо прекратить полеты из южной части Африки и удержать вирус в Гонконге и Израиле, где он, очевидно, уже есть.

"Мы не знаем, насколько сильно болеют люди в этом регионе Южной Африки сейчас. Я уверен, что эти данные появятся в ближайшие дни, но это два параметра, которые нам нужно знать: как болеют люди и работают ли вакцины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.

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