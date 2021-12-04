Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"

Доминирующим штатом коронавируса в мире до сих пор остается "Дельта" / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса "Омикрон"обнаружили уже в 38 государствах мира.

При этом "Омикрон" по территориальной распространенности еще не побил показатели "Дельты". Об этом рассказала глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"На данный момент "Омикрон" обнаружили в 38 странах на всех шести регионах ВОЗ (государства-члены организации сгруппированы в шесть регионов по всему миру, Украина и еще 52 страны относятся к Европейскому региону ВОЗ, – ред.)", – сказала ван Керкхове, рассказывая о ситуации с коронавирусом в мире.

По ее словам, больше всего случаев заражения "Омикроном" обнаружили в Африке.

Ранее в Китае рассказали об опасных особенностях Омикрона. Новый штамм имеет много мутаций, более "живуч", быстрее распространяется и обладает способностью обходить иммунитет.

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При этом в ВОЗ заявили, что пока нет доказательств особой опасности "Омикрона". Организации понадобится от нескольких дней до нескольких недель, чтобы выяснить степень тяжести инфицирования штаммом.

Когда появится вакцина от "Омикрона"

Ранее в Moderna заявляли, что приступили к созданию новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон". В компании рассказали, что изучают в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций.

В то же время компания Pfizer заявляла, что адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму Омикрон в течение 100 дней. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, за 2-3 недели ученые должны собрать всю информацию о штамме "Омикрон".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявляли, что сейчас проверяют, помогают ли от "Омикрона" имеющиеся вакцины. Если они окажутся неэффективными против нового штамма, то производителям придется их адаптировать. В таком случае новый вариант вакцин могут одобрить в течение 3-4 месяцев.