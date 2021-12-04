УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"

4 декабря 2021, 02:54
Прослушать новость
Остановить

"Омикрон" распространяется по миру довольно быстро, однако доминирующим штатом до сих пор остается"Дельта".

false
Доминирующим штатом коронавируса в мире до сих пор остается "Дельта" / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса "Омикрон"обнаружили уже в 38 государствах мира.

При этом "Омикрон" по территориальной распространенности еще не побил показатели "Дельты". Об этом рассказала глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"На данный момент "Омикрон" обнаружили в 38 странах на всех шести регионах ВОЗ (государства-члены организации сгруппированы в шесть регионов по всему миру, Украина и еще 52 страны относятся к Европейскому региону ВОЗ, – ред.)", – сказала ван Керкхове, рассказывая о ситуации с коронавирусом в мире.

По ее словам, больше всего случаев заражения "Омикроном" обнаружили в Африке.

Ранее в Китае рассказали об опасных особенностях Омикрона. Новый штамм имеет много мутаций, более "живуч", быстрее распространяется и обладает способностью обходить иммунитет.

Реклама

При этом в ВОЗ заявили, что пока нет доказательств особой опасности "Омикрона". Организации понадобится от нескольких дней до нескольких недель, чтобы выяснить степень тяжести инфицирования штаммом.

Когда появится вакцина от "Омикрона"

Ранее в Moderna заявляли, что приступили к созданию новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон". В компании рассказали, что изучают в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций.

В то же время компания Pfizer заявляла, что адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму Омикрон в течение 100 дней. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, за 2-3 недели ученые должны собрать всю информацию о штамме "Омикрон".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявляли, что сейчас проверяют, помогают ли от "Омикрона" имеющиеся вакцины. Если они окажутся неэффективными против нового штамма, то производителям придется их адаптировать. В таком случае новый вариант вакцин могут одобрить в течение 3-4 месяцев.

viber
коронавирус ВОЗ COVID-19 омикрон штамм Омикрон
Сейчас вы просматриваете новость «Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год Как Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупкаКак Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
02:54

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"

02:35

"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

02:16

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

01:50

Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога

01:28

Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

Реклама
01:02

Ученые пояснили, какой продукт поможет "убрать" живот

00:48

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

00:02

Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде

03 декабря, пятница
23:59

Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавирусаВидео

23:29

Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиВидео

23:12

США не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всегоВидео

22:46

Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманамВидео

22:25

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянииВидео

21:50

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

21:37

"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировалиВидео

21:16

"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в УкраинуВидео

21:04

Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

20:36

Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

20:25

Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученых

Реклама
20:21

На Хмельнитчине водитель избил пешеходов, которых едва не сбил на "зебре", и потребовал 100 долларовВидео

20:10

Контрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к КиевуВидео

20:05

"С ножом у горла требовал интима": на Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего

20:03

Бессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

20:03

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

19:55

В школе под Киевом 8 учениц отравились антисептиком, который нашли на свалкеВидео

19:39

Путину будет трудно идти против Украины: Байден готовится противостоять российской агрессииВидео

19:39

У Зеленского рассказали, почему "госпереворот" не случился

19:20

Напоминание обиженным "патриотам"мнение

19:17

Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить УкраинуВидео

19:13

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

18:57

Антивакцинатор, который тяжело перенес "ковид" и потерял из-за него жену, призвал мир прививатьсяВидео

18:51

Киевские жилищные комплексы стали победителями престижной европейской премии European Property Awards 2021-2022 новости компании

18:11

Днепропетровщина одной из первых приняла бюджет-2022: треть средств пойдет на "Большую стройку"

18:09

Ждать ли морозов под -40º: украинцев предупредили о погодном феноменеВидео

18:00

Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

17:47

"Враг атакует – мы наносим контрудар": Резников заявил о страхе в "ЛДНР" из-за Bayraktar на ДонбассеВидео

17:41

"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Видео

17:36

В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

Реклама
17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

16:23

Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километрыВидео

16:23

Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценамиВидео

16:16

Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в РадеВидео

15:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять