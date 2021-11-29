Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма Омикрон

Энтони Фаучи рассказал, что может стать лучшей защитой от Омикрон-штамма / Фото Reuters

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи считает, что ревакцинация против коронавируса способна защитить от нового COVID-штамма, получившего название Омикрон.

По словам доктора, на изучение информации о степени заразности нового штамма, уровне тяжести вызываемого им заболевания и других его особенностей потребуется еще около двух недель, сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом, по мнению Фаучи, существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID-19.

Фаучи также подчеркнул, что ревакцинация полностью привитых против коронавируса людей обеспечивает самую надежную защиту от вызванного Омикрон-штаммом заболевания.

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Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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