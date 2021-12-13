В мире зафиксирована первая смерть от штамма Омикрон

В Великобритании пациент умер от коронавируса из-за штамма Омикрон.
От нового штамма коронавируса Омикрон в Великобритании зафиксировали первую смерть.
Как пишет Sky News, это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта. О первой смерти сообщил премьер Британии Борис Джонсон.
"К сожалению, Омикрон приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от Омикрона, - отметил Джонсон.
По его словам, Омикрон - это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.
Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с Омикроном.
Что известно о штамме коронавируса Омикрон
Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.
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Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.
10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.
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