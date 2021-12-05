Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма Омикрон

Коронавирус в мире / Фото Reuters

Эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса Омикрон.

По ее словам, пока собрано мало данных о новом штамме, однако боятся не нужно, так как возможно достаточно соблюдать масочный режим и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты от коронавируса, чем пользуются в мире еще с 2020 года.

Как отметила Мухарская, первыми заболевшими Омикроном стали молодые люди, которые справились с этим заболеванием относительно легко.

"Были ли они привиты - я вам не могу сказать, но они нормально перенесли. И действительно, пока нет информации о каких-то тяжелых смертельных случаях, но то, что 40 стран уже вовлечены, говорит о том, что вирус распространяется достаточно быстро. Потому что, где Северная Африка, а где европейские страны", - уточнила эпидемиолог, передает Украина 24.

Она также считает, что нужно продолжать вакцинировать население, особенно с учетом опасного варианта Дельта, который никуда не делся в Украине.

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Как заявила Мухарская, в Японии появилась информация, что если население Земли будет защищено от коронавируса, то он может сам себя уничтожить.

"В этой стране еще месяц назад мы слышали ужасные цифры, по несколько десятков тысяч человек ежесуточно болело. На сегодня там есть информация о том, что болеют ежедневно примерно по 100 человек в сутки", - сказала она.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

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