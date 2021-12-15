Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗ

Омикрон уже проник в большинство стран мира / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать.

Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех госудраствах, в которых его еще не зафиксировали, говорится на сайте ВОЗ.

"На данный момент 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон, и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован", - заявил Гебреисус.

По его словам, даже если новый штамм вызывает более легкое течение болезни, то большинству стран будет тяжело обойтись без карантинных ограничений.

"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма Омикрон с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - заявил глава ВОЗ.

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Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко отметила, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. По ее словам, эта мутация вызывает обеспокоенность у медиков.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

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