УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗ

15 декабря 2021, 06:39
Прослушать новость
Остановить

Реальность такова, что новый штамм COVID-19, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, заявил глава ВОЗ.

Омикрон
Омикрон уже проник в большинство стран мира / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать.

Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех госудраствах, в которых его еще не зафиксировали, говорится на сайте ВОЗ.

"На данный момент 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон, и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован", - заявил Гебреисус.

По его словам, даже если новый штамм вызывает более легкое течение болезни, то большинству стран будет тяжело обойтись без карантинных ограничений.

"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма Омикрон с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - заявил глава ВОЗ.

Реклама

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко отметила, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. По ее словам, эта мутация вызывает обеспокоенность у медиков.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Читайте также:

viber
коронавирус ВОЗ новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости коронавирус в мире омикрон штамм Омикрон Омикрон в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуПриметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериГороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потери Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:58

В Минцифре рассказали, как заработает сертификат для третьей дозы вакцины от COVID-19

07:49

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

07:20

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

07:10

Встреча Зеленского с Макроном и Шольцом и удар по СП-2: дипломат назвал план для Украины и ЗападаВидео

07:07

В СНБО допустили компромисс с Россией и назвали "красные линии"

Реклама
06:39

Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗ

06:28

"Хорватский сценарий" для Украинымнение

06:02

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФотоВидео

05:41

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

05:28

Россия стянула войска к границам Украины и угрожает вторжением: дипломат объяснил сценарий ПутинаВидео

05:06

Ретроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить внимание

05:05

"Сменила спортивный костюм на смокинг": Алена Шоптенко без бюстгальтера примерила мужской костюм

04:43

Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения

04:22

Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут

03:49

Названы идеальные продукты для щитовидной железы

03:15

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

02:47

Украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе: почему на "молочку" растет ценаВидео

02:33

Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы

02:14

Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

01:45

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

Реклама
01:17

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

00:51

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

14 декабря, вторник
23:54

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

23:24

Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

23:13

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолоданиеВидео

22:58

Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоВидео

22:47

В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораториюВидео

22:10

Спецоперация под Киевом: подробности штурма квартиры со стрелком

21:47

Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден "троллит" Украину после встречи с ПутинымВидео

21:32

Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде

21:13

В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

21:11

Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022Видео

21:11

Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной

21:01

Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

20:56

Украина не останется сама в случае вторжения России - Резников

20:51

"Врезался и скрылся": супруга известного украинского ведущего попала в ДТП

20:38

Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочкаВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыВидео

20:30

Зеленский встретится с генсеком НАТО в БрюсселеВидео

Реклама
20:20

"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФ

20:20

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФотоВидео

20:12

В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинкуВидео

20:10

В Черкассах иностранец избил и пырнул подростка ножом в живот, но избежал тюрьмы

20:00

Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикатьсяВидео

19:39

В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

19:38

Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимВидео

19:29

Одиночество Путинамнение

19:00

"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик – 2020" новости компании

18:56

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военногоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять