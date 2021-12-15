Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗ

Реальность такова, что новый штамм COVID-19, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, заявил глава ВОЗ.
Штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать.
Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех госудраствах, в которых его еще не зафиксировали, говорится на сайте ВОЗ.
"На данный момент 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон, и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован", - заявил Гебреисус.
По его словам, даже если новый штамм вызывает более легкое течение болезни, то большинству стран будет тяжело обойтись без карантинных ограничений.
"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма Омикрон с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - заявил глава ВОЗ.
Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко отметила, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. По ее словам, эта мутация вызывает обеспокоенность у медиков.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
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