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Маленькая доза может заразить много людей: названа главная опасность COVID-штамма Омикрон

8 декабря 2021, 07:18

Штамм Омикрон в Украине пока что не выявлен, но многие врачи считают, что это лишь вопрос времени. Тем более что заболеваемость остается на высоком уровне.

коронавирус
Врач назвала главную опасность штамма коронавируса Омикрон / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Она объяснила, что эта мутация вызывает обеспокоенность у медиков, передает УНН.

"У него (Омикрона, - ред.) много мутаций в S белке. Он более вирулентный, скорость его размножения высока. Насчет того, уходит ли он от иммунного ответа или нет, будут ли эффективны препараты, который сейчас используются, то этот вопрос на сегодняшний день обсуждается", – сказала специалист.

Чумаченко подчеркнула, что если бы вокруг все были невосприимчивы к тому или иному штамму, то мутация не закрепилась бы.

"Они закрепляются в не иммунном организме, поэтому легче распространяются", – добавила профессор.

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При этом в Украине штамм коронавируса Омикрон пока что не выявлен, но многие врачи считают, что это лишь вопрос времени.

"В случае со штаммом Омикрон еще более актуальным становится быстрый диагноз, раннее лечение и вакцинация. Особенно учитывая то, что у нас дети до 12 лет не прививаются, но участвуют в эпидемиологическом процессе", – отметила Чумаченко.

Как сообщал Главред, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

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